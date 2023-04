Signos: confira seu horóscopo deste sábado (8)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que gosta dos desafios, e está sempre em movimento. Terá facilidades para a chefia, por ser meticuloso em tudo o que faz. Preza a liberdade de ação, seja na vida familiar ou profissional. É impetuoso e possui muita energia.

Os escorpianos passam o sábado no alerta e a rotina deve ser sua aliada neste período negativo. Adie início de projeto de trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Não deixe a rebeldia interferir no relacionamento afetivo.

Áries – Com o Sol brilhando no seu signo, você deve aproveitar ao máximo. Conseguirá resolver satisfatoriamente problema financeiro. Declare o que está sentindo a pessoa amada. Saia para se divertir.

Touro – Uma fase em que pede atenção redobrada, controle seus impulsos para evitar decisões precipitadas. Mantenha a calma e tudo se resolverá. Fuja de aventuras amorosas. Final de semana neutro.

Gêmeos – Seu senso de organização e responsabilidade estará mais destacado. Positivo para compras para o seu lar. Fase em que pode acertar de uma vez sua vida afetiva. Saia para se divertir.

Câncer – Você está com energia de sobra. Boas oportunidades no seu lar. Aproveite o excelente astral para declarar o que sente ao seu par afetivo. Pode aceitar convites para o almoço de domingo de Páscoa.

Leão – A sua disposição esta notável, e suas vitórias acontecem de maneira natural. Pode intensificar mudanças. Sucesso em assunto familiar. Final feliz para assunto ligado ao seu par afetivo.

Virgem – Fase em que deve confiar em sua capacidade. Novidade com sua família. Pode resolver questão doméstica. Se prepare para viver um final de semana de muita agitação em sua vida afetiva.

Libra – Agarre uma oportunidade de desenvolver seus projetos. Sua energia impulsionará sua criatividade. Magnetismo incrível na vida social, final de semana agitado. Sua estrela vai brilhar intensamente no amor.

Escorpião – Você passa o dia no alerta, e poderá ser mais cobrado. Evite atitudes precipitadas ou intransigência com as pessoas à sua volta. Não crie um clima ruim com seu par afetivo, você só tem a perder com isso.

Sagitário – Pode assumir novos compromissos. Sua dedicação será elogiada. Confie em sua capacidade de superar momentos difíceis. Seu par afetivo merece mais atenção durante o final de semana.

Capricórnio – Fase em que terá possibilidade de se estabilizar. Novas ideias podem ser colocadas em prática. Aproveite o final de semana para acertar sua relação afetiva e se reunir com a família no domingo de Páscoa.

Aquário – Você tem mais é que aproveitar as oportunidades que surgirem. Positivo para investir em imóveis. Pode amadurecer ideias de noivado, casamento ou convivência com a pessoa amada.

Peixes – Esta é uma fase positiva. Sucesso em assuntos financeiros. Fato novo deve marcar o seu relacionamento com a família. Momentos de forte paixão com seu par afetivo. Tudo certo durante o final de semana.

