Signos: confira seu horóscopo deste sábado (6)

Quem nasceu hoje

Não teme as mudanças seja de ordem profissional ou familiar. Nunca deixa um trabalho ou projeto inacabado. É uma pessoa com facilidade para comandar. A vida social trará muitas alegrias. Arrojado, confiante e encantador.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 17h05, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário os sagitarianos precisaram ter calma diante dos problemas. Controle o ciúmes para não magoar seu par afetivo.

Áries – Com disciplina e determinação conseguirá dar novos rumos aos projetos de crescimento. Clima de companheirismo com a família. Não tenha receio de demonstrar o que sente ao par afetivo. Final de semana positivo.

Touro – Negócios envolvendo a família estão favorecidos. As finanças prometem novidades. Favorável para compras de uso pessoal. Deixe a vida a dois mais alegre, saia para se divertir.

Gêmeos – Uma fase neutra, por isso não deixe os problemas sem resolver. Procure a companhia de pessoas que tenham os mesmos objetivos. No amor, o diálogo será importante.

Câncer – Aproveite esta fase para acertar tudo o que está com problemas. Pode sair para compras de uso pessoal, mas sem exageros. Procure a companhia da família final de semana.

Leão – Pode assumir novos compromissos sem receio. Aguarde novidade sobre dinheiro. A sensualidade deve comandar o relacionamento afetivo. Chances de ganhos em jogos. Viagens e passeios favorecidos.

Virgem – Fase em que conseguirá realizar todos os objetivos. Clima de harmonia com os amigos. Aproveite o final de semana para se divertir ao lado da pessoa amada. Organismo em ordem.

Libra – Empenho, este será um de seus maiores aliados para conseguir os objetivos. Aproveite as oportunidades que estão surgindo. Final de semana de alegrias com a pessoa amada e família.

Escorpião – Você fica no alerta até às 17h05, e deve adiar as mudanças para o final da tarde, quando tudo voltará ao normal. Aceite sugestões da família e amigos. No amor, o diálogo será importante para manter a harmonia.

Sagitário – Coloque em ordem os negócios mais importantes no período da manhã, pois a partir das 17h05, você passará a receber a influência negativa do alerta. Serão dois dias e meios de cuidados no trabalho e vida pessoal.

Capricórnio – Com perseverança conseguirá alcançar os objetivos. Notícia sobre dinheiro. Apoio de pessoas influentes nos seus projetos. Evite rotina com a pessoa amada. Organismo em ordem.

Aquário – O momento é oportuno para ganhar dinheiro com seu trabalho. Procure ser otimista em tudo o que fizer. Conhecerá gente interessante. Pode sair para festas e encontros de amigos. Tudo certo no amor.

Peixes – Aproveite ao máximo sua capacidade e promova mudanças no setor profissional. Solução de problema financeiro. Dê mais atenção às necessidades do seu par afetivo.

