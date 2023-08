Signos: confira seu horóscopo deste sábado (5)

Os arianos passam o sábado no alerta

Quem nasceu hoje



É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os arianos passam o sábado no alerta, e devem manter a rotina enquanto estiverem nesta fase negativa. Procure ser mais prático e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família.

Áries - Você passa o dia no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Não se irrite por qualquer coisa e lembre-se que esta é uma fase passageira. No amor, controle sua inconstância.

Touro - Os astros incentivam o setor profissional. Atividades ligadas ao público estão favorecidas. Se está pensando em firmar compromisso sério com a pessoa amada, a hora é boa. Evite a rotina, saia para se divertir.

Gêmeos – Use sua energia para acertar o andamento do trabalho. A fase é indicada para levar adiante mudanças na decoração de sua casa. No amor, aproveite para declarar o que sente ao seu par afetivo.

Câncer – Continua uma fase produtiva no trabalho. Aproveite o apoio que recebe e não deixe nada pendente. Quebre a distância entre você e seu amor. Aceite convites para ficar ao lado da família.

Leão – Fase em que alcançará seus objetivos no setor profissional. Aproveite a fase positiva para conquistar de uma vez a pessoa amada. Pode sair para se divertir, viajar ou fazer compras de uso pessoal.

Virgem – O momento pede mais empenho no setor de trabalho. No amor, procure dar mais espaço para o seu par afetivo. Final de semana para descansar ao lado da família.

Libra - Vá atrás do que interessa ao trabalho. Acertos para questões que estavam emperradas. Pode fazer as mudanças que vem adiando em seu lar. Dê asas a sua imaginação quando estiver com seu par afetivo.

Escorpião – Fase de equilíbrio no trabalho e vida pessoal. Procure a companhia da família. Seu charme está irresistível, atraindo à atenção do seu amor. Pode sair para compras no final de semana.

Sagitário - Pode esperar condições positivas para desenvolver o seu trabalho. A companhia da família e amigos será importante no final de semana. Sua estrela promete brilhar no amor.

Capricórnio - Os planos profissionais estão favorecidos, e a rotina deve mudar para melhor. Bons ventos sopram a favor das finanças. Acredite no seu charme e parta para a conquista do seu amor.

Aquário - Os assuntos profissionais estão em alta, e você deve aproveitar para alcançar os objetivos. Proteção da família e amigos. Chances de ganhos em jogos. A paixão vai dominar sua vida a dois no final de semana.

Peixes – Conseguirá resultados financeiros acima do esperado. Pode colocar suas ideias em prática. Você tem motivo para sorrir, paqueras vão pintar e animar seu coração no final de semana.





As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

