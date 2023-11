Signos: confira seu horóscopo deste sábado (4)

Os leoninos acordam o sábado no alerta

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias avançadas. Gosta de agir diretamente nos problemas. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Irá se destacar no mundo profissional. Canaliza muita energia para projetos de ajuda a comunidade. Leal, arrojado e simpático.

Alerta

Os leoninos acordam o sábado no alerta, e a indicação é de rotina no final de semana. Deixe as inovações e mudanças para quando estiver fora desta fase negativa. Use o diálogo com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

Áries – Os astros mandam energia positivas. Favorável para ganhar dinheiro extra. Ótimo dia para ficar ao lado dos amigos íntimos. Use seu charme para conquistar a pessoa amada.

Touro – Aproveite a influência astral positiva. Não dispense ajuda de amigos. Use e abuse do poder de comunicação. Seja romântico com seu par afetivo. Organismo perfeito. Tudo azul durante o final de semana.

Gêmeos – Com criatividade e decisões racionais alcançará o sucesso. Bom clima em família. Invista no seu relacionamento sem medo de errar. Pode sair para se divertir no final de semana.

Câncer – Favorável para realizar mudanças nos seus projetos. Tire prazer nas pequenas coisas, e fique ao lado do seu amor. Aproveite o final de semana e pode ir em frente com mudanças no seu lar.

Leão – Você passa o dia no alerta, e o indicado será manter a rotina durante esta fase negativa. Evite demonstrações de ciúmes com seu par afetivo. Clima de desconfiança com a família.

Virgem – Fase positiva para retomar projeto que estava parado. Positivo para acertar pendências financeiras. Aja com carinho e vai conseguir o que quiser do seu amor no final de semana.

Libra – Fase produtiva, ainda mais se exercer atividades que exijam liderança. Harmonia com a família. Faça algo para melhorar seu relacionamento afetivo, um passeio ou viagem seria uma boa pedida.

Escorpião – Você encontra um campo bastante produtivo. Ideias inovadoras podem ser colocadas em prática. Assuntos familiares concentrarão sua atenção. No amor, deixe seu lado sedutor se manifestar.

Sagitário – A rotina continua sendo o melhor caminho nesta fase desfavorável. Fique dentro do orçamento. Pegue leve com seu par afetivo, principalmente com o ciúmes. Final de semana neutro.

Capricórnio – O desejo de mudar seus projetos devem surtir efeitos positivos. Pode programar compras e viagens. A vontade de agradar seu amor vai falar mais alto. Saia para se divertir.

Aquário – Continue agindo com rapidez e não deixe passar nenhuma oportunidade. Amizades sinceras estarão ao seu lado. Sinal verde para conquistar o coração da pessoa amada.

Peixes – Explore melhor sua criatividade. Transformações importantes devem marcar o relacionamento familiar. Uma pitada de carinho vai fazer bem ao seu relacionamento. Viagens a passeios favorecidos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

