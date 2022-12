Signos: confira seu horóscopo deste sábado (31)

Da Redação

Os taurinos passam o último dia do ano no alerta e os astros aconselham rotina durante este período

Quem nasceu hoje

É o líder do seu grupo social. Está sempre á frente dos projetos, tanto na vida pessoal como profissional. Ativo, não teme enfrentar as adversidades que possam aparecer. A autoconfiança é uma de suas maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido.

Alerta

Áries – Aproveite o período da manhã para programar a noite de réveillon ao lado da família e amigos próximos. Pensamentos positivos são indicados para uma virada com força total.

Touro – Você passa o dia no alerta, e o indicado é a paciência com as pessoas a sua volta. Procure escutar mais do que falar. Não aceite provocações e terá uma virada de ano tranquila.

Gêmeos – Conte com a proteção da família e amigos. Você está mais motivado. A harmonia deve marcar a vida a dois. Reúna-se com pessoas que tem afinidade na virada de ano. Muita Paz e Harmonia.

Câncer – Canalize suas energias em algo que o entusiasme. Fase para melhorar o astral com a família. Deixe o diálogo tomar conta de sua relação. Procure a companhia de pessoas positivas no Réveillon.

Leão – O sucesso deve acontecer em tudo que esta planejando. Favorável para mudanças domésticas. Estará mais receptivo a um novo relacionamento. Reúna-se com a família na virada de ano.

Virgem – O dia é indicado para acertar algumas pendências domésticas. A família continua sendo importante. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. Pode aceitar convites para o Réveillon.

Libra – O dia é positivo. Troca de ideias e carinhos devem dar novo rumo a vida afetiva. Você está bem posicionado e conseguirá sucesso. Momentos de alegrias na festa de fim de ano.

Escorpião – A fase indica crescimento. Evite a rotina com a pessoa amada. As finanças estão em ascensão. Viagens e passeios favorecidos. Programe a virada de ano com a família e amigos.

Sagitário – Encare tudo o que esta acontecendo de cabeça erguida. Positivo para passeios e viagens ao lado do seu par afetivo e família. Pode ir as últimas compras antes da virada de ano.

Capricórnio – Dia em que os pensamentos positivos devem ganhar força. Valorize o apoio que recebe dos amigos. Favorável para mudanças que vem adiando no seu lar. Momentos de forte união no amor.

Aquário – Fase para deixar tudo como esta e aproveitar o dia para ficar ao lado da família. Procure dar mais espaço para o seu par afetivo. À virada do ano tem tudo para ser positiva se você manter a calma.

Peixes – Deixe a harmonia falar mais alto nesta fase. Momentos alegres em contato com a família. Favorável para viagens e passeios. Programe a passagem de ano ao lado das pessoas queridas.

