Signos: confira seu horóscopo deste sábado (31)
Confira o que os astros reservam para cada signo neste sábado, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
É uma pessoa interessada, sempre está em busca de novos desafios. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.
ALERTA DO DIA
Os cancerianos passam o sábado no alerta, e a rotina durante este período é imprescindível. Evite ambientes agitados e não inove no setor de trabalho. No amor, sua inconstância e ciúmes podem ser grande empecilho com seu par afetivo.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Pode promover mudanças no trabalho. Momento para analisar as áreas de sua vida que deseja inovar. Aproveite o final de semana para cuidar dos assuntos domésticos. Amor com carinhos.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Sua vida profissional e financeira estão protegidas. Destaque para quem atua por conta própria. O relacionamento afetivo está motivado. Pode tentar em jogos. Viagens e passeios favorecidos.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O seu espírito de colaboração esta em alta. Fase favorável para atuar no comércio e iniciar projeto em parceria. Clima de harmonia na vida a dois. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Você passa o dia no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho. Não force a barra com seu par afetivo, evite brigas ou cenas de ciúmes. Cuidados com gastos fora do orçamento.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Bem posicionado, tudo o que estiver negociando deve trazer ganhos acima do esperado. Pode contar com a proteção dos colegas. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Tudo certo na vida a dois.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Explore suas qualidades no setor profissional. Pode tomar atitudes que possam mexer com sua rotina no amor. Aprofunde seus laços de amizades com a família. Saia da rotina para festas ou encontros de amigos.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Coloque o trabalho e vida pessoal em ordem. Fase em que conseguirá provar seu valor. Bons momentos com seu par afetivo no final de semana. Saia para se divertir.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O momento continua positivo, mas você tem algumas pendências para acertar no trabalho. Aproveite para resolver seu relacionamento. Não descuide dos afazeres com a família.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
A fase pede analise no que estiver fazendo, por isso adie negociações e acertos financeiros. No amor, não de motivos para discussões com seu par afetivo. Tire um tempo para descansar e repor as energias.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Fase positiva para acertos no trabalho. Favorável para atuar com vendas e negócios que envolvam viagens. O dia promete ser bastante agitado. Fique ao lado da pessoa amada e família. Organismo em ordem.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
O progresso profissional depende empenho. Pode acertar parcerias e iniciar projeto. Positivo para compras de uso pessoal. À noite tem tudo para ser marcante na vida a dois. Chances de ganhos em jogos.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Este é um período positivo para dar sequência nos projetos de trabalho. Os astros indicam que terá colaboração que precisa. Boa sintonia com a pessoa amada. Pode sair para festas e encontros de amigos.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.