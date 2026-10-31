Signos: confira seu horóscopo deste sábado (31)

Confira o que os astros reservam para cada signo neste sábado, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa interessada, sempre está em busca de novos desafios. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

ALERTA DO DIA

Os cancerianos passam o sábado no alerta, e a rotina durante este período é imprescindível. Evite ambientes agitados e não inove no setor de trabalho. No amor, sua inconstância e ciúmes podem ser grande empecilho com seu par afetivo.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Pode promover mudanças no trabalho. Momento para analisar as áreas de sua vida que deseja inovar. Aproveite o final de semana para cuidar dos assuntos domésticos. Amor com carinhos.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Sua vida profissional e financeira estão protegidas. Destaque para quem atua por conta própria. O relacionamento afetivo está motivado. Pode tentar em jogos. Viagens e passeios favorecidos.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O seu espírito de colaboração esta em alta. Fase favorável para atuar no comércio e iniciar projeto em parceria. Clima de harmonia na vida a dois. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você passa o dia no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho. Não force a barra com seu par afetivo, evite brigas ou cenas de ciúmes. Cuidados com gastos fora do orçamento.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Bem posicionado, tudo o que estiver negociando deve trazer ganhos acima do esperado. Pode contar com a proteção dos colegas. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Tudo certo na vida a dois.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Explore suas qualidades no setor profissional. Pode tomar atitudes que possam mexer com sua rotina no amor. Aprofunde seus laços de amizades com a família. Saia da rotina para festas ou encontros de amigos.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Coloque o trabalho e vida pessoal em ordem. Fase em que conseguirá provar seu valor. Bons momentos com seu par afetivo no final de semana. Saia para se divertir.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O momento continua positivo, mas você tem algumas pendências para acertar no trabalho. Aproveite para resolver seu relacionamento. Não descuide dos afazeres com a família.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A fase pede analise no que estiver fazendo, por isso adie negociações e acertos financeiros. No amor, não de motivos para discussões com seu par afetivo. Tire um tempo para descansar e repor as energias.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Fase positiva para acertos no trabalho. Favorável para atuar com vendas e negócios que envolvam viagens. O dia promete ser bastante agitado. Fique ao lado da pessoa amada e família. Organismo em ordem.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O progresso profissional depende empenho. Pode acertar parcerias e iniciar projeto. Positivo para compras de uso pessoal. À noite tem tudo para ser marcante na vida a dois. Chances de ganhos em jogos.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Este é um período positivo para dar sequência nos projetos de trabalho. Os astros indicam que terá colaboração que precisa. Boa sintonia com a pessoa amada. Pode sair para festas e encontros de amigos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.