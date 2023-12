Signos: confira seu horóscopo deste sábado (30)

Os leoninos passam o sábado no alerta

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É dono de uma personalidade marcante. Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Cativante, inteligente e fiel.

Alerta

continua após publicidade

Os leoninos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham rotina enquanto estiverem nesta fase negativa. Não crie situações desagradáveis com as pessoas a sua volta, principalmente com seu par afetivo e família.

Áries – Satisfação com as amizades, viagens e encontros familiares. A pessoa amada proporcionará muitas alegrias e muito amor. O dia será perfeito para confraternização e programar réveillon.

Touro – Condições de alcançar todos os seus objetivos. Você recupera o prazer de estar ao lado do seu amor. Programe a passagem do ano junto de quem gosta.

continua após publicidade

Gêmeos – Você recebe o apoio das pessoas envolvidas na sua vida. Nada deve prejudicar sua situação financeira. Romantismo e ternura com seu amor. Dia para ficar ao lado da família.

Câncer – Não desperdice as boas possibilidades nesta fase positiva. Procure a companhia da família. Influência positiva para ter um dinheiro extra. Aposte em jogos. Se reúna para o almoço com seu amor.

Leão – Integração entre sua família e as amizades. Mas, hoje você esta no alerta e a indicação é de rotina e descanso. Não se irrite com pequenas coisas. Amor com um pouco de ciúmes.

continua após publicidade

Virgem – Dia em que poderá organizar as mudanças que pretende fazer na sua vida pessoal. Saúde em alta. Pode aceitar convites para estar ao lado da família no ano novo. Amor com carinhos.

Libra – Dinamismo e vivacidade para tratar dos assuntos pessoais. As indicações astrológicas são ótimas. Mudanças favoráveis no lar. Procure se harmonizar com seu amor.

continua após publicidade

Escorpião – Você vai conseguir organizar tudo do jeito que gosta no seu lar. Melhora nas finanças. Tudo tranqüilo durante a virada de ano com seu amor e família.

Sagitário – Você esta com vontade de realizar mudanças em sua vida. Faça tudo organizado e alcançará seus objetivos. Programe este período ao lado do seu amor.

Capricórnio – A fase é excelente, aproveite para melhorar os contatos e a vida afetiva. Siga sua intuição, e aceite convites para a virada do ano. Conte com seu amor e com a família.

Aquário – Procure lugares calmos e a companhia de pessoas otimistas durante esta fase. Procure se acertar com seu par afetivo. Aproveite o final de semana para ficar ao lado da família.

Peixes – Se prepare para o período positivo ao lado da família e amigos íntimos. Acredite na sua capacidade e realize seus objetivos pessoais. Apoio do seu amor. Saúde em alta.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



Siga o TNOnline no Google News