Signos: confira seu horóscopo deste sábado (30)

Quem nasceu hoje

Têm tendências para trabalhar com o público, demonstra facilidade no trato com as pessoas. Com uma mente privilegiada, alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.

Alerta

Os arianos ficam até o final da noite no alerta, e os astros indicam a rotina como melhor caminho. Cuide com gastos fora do orçamento. Procure ter paciência com a pessoa amada e família. Fuja de ambientes agitados. Saúde em baixa.

Áries - Você fica até às 22h19, no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Não force situação no trabalho ou vida pessoal. Cuidado com o ciúmes exagerado no amor. Saúde em baixa.

Touro - Os planos profissionais estão favorecidos. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Pode aceitar convite para festas e reuniões de amigos. Vida a dois em alta. Anoite você entrará no alerta.

Gêmeos – Fase em que nada será capaz atrapalhar seu crescimento. Com carinho e compreensão o seu par afetivo vai dar apoio aos seus planos. Pode sair para se divertir e viajar.

Câncer - Os assuntos profissionais estão em alta, e você deve aproveitar para alcançar os objetivos. Proteção da família e amigos. Chances de ganhos em jogos. Amor com carinhos. Organismo equilibrado.

Leão - Aja com equilíbrio no trabalho e vida pessoal. Procure a companhia de pessoas positivas. Dê mais atenção à saúde e sua aparência. Pode sair para festas e encontros de amigos. Tudo azul amor.

Virgem - Os astros incentivam o setor profissional. Forte atração comandando a vida a dois. Pode tentar em jogos. Evite a rotina, saia para se divertir. Organismo em ordem.

Libra – Com o Sol no seu signo conseguirá resultados financeiros acima do esperado. Não tenha receio de colocar suas ideias em prática. Dedique mais tempo a quem ama. Saúde recuperando vigor físico.

Escorpião – Use sua energia para dar a volta por cima dos problemas que vem afetando o setor de trabalho. O diálogo será importante para manter a harmonia na vida a dois. Final de semana neutro.

Sagitário - Não faltará energia e oportunidades para fazer o que gosta no trabalho. Pode programar viagens, passeios e mudanças domésticas. Astral positivo no amor. Final de semana tranquilo.

Capricórnio - Acertos positivos para questões que estavam emperradas. Saiba aproveitar a boa fase e faça mudanças que vem adiando. Procure estar ao lado da pessoa amada e família. Organismo equilibrado.

Aquário – Continua uma fase produtiva no trabalho, e os resultados não demoram a acontecer. Aproveite o apoio que recebe e não deixe nada pendente. Use de mais diálogo no amor. Aceite convites para reuniões de amigos.

Peixes - Pode esperar condições positivas para desenvolver o seu trabalho. A companhia da família e amigos serão importantes. Dê atenção às necessidades da pessoa amada. Programe festas e encontros de amigos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

