Signos: confira seu horóscopo deste sábado (30)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade forte, e não teme tomar decisões. Os desafios fazem parte de sua vida. Esta sempre evidência. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. É motivado, companheiro e perspicaz.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 15h12, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário e no restante do final de semana os cuidados devem ser dos virginianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Seus argumentos devem proporcionar uma boa convivência com os colegas de trabalho. Associações tem tudo para se concretizarem. Dia em que estará muito ligado ao seu par afetivo.

Touro – Os astros acenam com ótimas perspectivas no trabalho. Poderá se lançar em um novo projeto. Agilize o que esta fazendo. Bons ventos sopram a favor do seu relacionamento afetivo no final de semana.

Gêmeos – O desejo de conquistar seus objetivos e ampliar seus horizontes guiarão seus passos. As finanças dão sinais de melhora. Forte companheirismo na relação afetiva no final de semana.

Câncer – Aproveite as boas energias para recuperar o fôlego no setor de trabalho. Capriche no seu visual. Quanto mais carinho, melhor será a vida a dois. Pode sair para se divertir.

Leão – Você fica no alerta até às 15h12, e a paciência deve ser sua aliada enquanto durar este período. A tarde tudo deve voltar ao normal. Se acerte com seu par afetivo e família, aproveite o restante do final de semana.

Virgem – Acerte todos os seus negócios mais importantes no período da manhã, pois às 15h12, você entrará no alerta. Sol e Lua trazem um dos períodos mais negativos do ano, tenha paciência e não entre em discussões.

Libra – Fase em que você se sente satisfeito com o trabalho. Pode tomar decisões que vem adiando. Positivo para viagens. Abuse do seu charme para conquistar a pessoa que mexe com seu coração.

Escorpião – A fase será de trabalho e reconhecimento de sua capacidade. Positivo para acertar o setor financeiro. Tire um tempo para ficar com quem gosta no final de semana.

Sagitário – Período positivo para concentrar as forças no trabalho. Com sua visão profissional conseguirá melhorar as finanças. Faça uma surpresa à pessoa amada no final de semana. Pode tentar em jogos.

Capricórnio – Concentre-se nos seus interesses profissionais e crie condições de cumprir suas tarefas. Aproveite o final de semana para refletir sobre o que quer de sua vida afetiva.

Aquário – O dia começa repleto de boas energias. Fase em que se destacará profissionalmente. Proteção da família e amigos no final de semana. Procure estreitar o laço de amor entre você e a pessoa amada.

Peixes – Você esta com tudo nesta fase, nada conseguirá atrapalhar seu sucesso no campo profissional. Final de semana tranquilo. Não deixe dúvidas rondarem seu relacionamento afetivo, declare-se.

