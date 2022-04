Signos: confira seu horóscopo deste sábado (30)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa moderna, com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os nativos de Touro passam o sábado no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Deixe tudo como esta no trabalho. No amor, evite ser possessivo ou poderá discutir com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – A fase positiva traz a oportunidade de acertar o andamento do trabalho. Positivo para acertos financeiros. A convivência com quem ama promete bons momentos. Saúde ótima.

Touro – Você ainda passa o dia no alerta e deve ter cuidados redobrados durante este período. Reveja o que esta fazendo e não force a barra no trabalho. Seja menos exigente com seu amor.

Gêmeos – A fase não é das melhores para inovar no trabalho. Não se iluda com promessas. Tudo o que for fazer deve ser bem planejado. No amor, uma boa conversa pode resolver tudo. Final de semana neutro.

Câncer – Bom momento para expandir seu trabalho. Os astros mandam energia que precisa para fazer o final de semana render. Novidades com a família e amigos íntimos. Contagie a pessoa amada com seu otimismo.

Leão – Reavalie o seu trabalho e não tenha pressa de alcançar suas metas. Favorável para colocar em ordem o setor financeiro. Resolva sua vida afetiva, não deixe faltar diálogo e carinho.

Virgem – Use sua força e não tenha receio de lutar pelo que acredita no trabalho. Melhora financeira está prevista. Positivo para mudanças domésticas. Momento para preencher o seu coração se estiver sozinho.

Libra – Seu espírito empreendedor continua se destacando nesta fase e você conseguirá chegar mais rápido ao sucesso. Novidades no setor financeiro. Facilidade para conquistar seu amor.

Escorpião – Sua estrela continua brilhando. Planos de expansão profissional podem se colocados em prática. Poderá receber dinheiro atrasado. Expresse sua simpatia e atraia boas energias no amor.

Sagitário – Acredite no seu potencial para equilibrar o trabalho. Positivo para compras de uso pessoal. Chances de ganhos em jogos. O período será de fortes emoções com a pessoa amada.

Capricórnio – Coloque seu trabalho em dia, há chance de conquistar seu lugar ao Sol. As pessoas leais e companheiras serão importantes nessa fase. Você estará esbanjando sedução e charme no amor.

Aquário – Você estará mais dedicado ao seu trabalho e a resposta desse empenho virá em forma de reconhecimento. Curta o final de semana com a pessoa amada. Organismo equilibrado.

Peixes – O trabalho está bem posicionado. Procure a companhia de pessoas positivas. Faça seu magnetismo se sobressair quando estiver com seu par afetivo. Chances em jogos