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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (30)

Quem nasceu hoje é dono de uma personalidade marcante

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 06:00:00 Editado em 29.05.2026, 11:06:05
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Signos: confira seu horóscopo deste sábado (30)
Autor Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

É dono de uma personalidade marcante. Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Cativante, inteligente e fiel.

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ALERTA DO DIA

Os escorpianos ficam no alerta até às 9h46, e os astros indicam a rotina enquanto durar este período. Não discuta com seu par afetivo por pequenas coisas. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Você esta com vontade de realizar mudanças no campo de trabalho. Faça tudo organizado e alcançará seus objetivos. Positivo para compras pessoais. Saia para se divertir ao lado do seu amor.

TOURO (21/04 a 20/05)

O dia será perfeito para acertar seu trabalho. Satisfação com as amizades, viagens e encontros familiares. A pessoa amada proporcionará muitas alegrias e muito amor.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Se prepare para o período em que o Sol favorece ficar ao lado da família e amigos. Acredite na sua capacidade e realize seus objetivos pessoais e profissionais. Apoio do seu amor. Saúde em alta.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Procure lugares calmos e a companhia de pessoas otimistas durante o final de semana. Dia para ficar com seu par afetivo. Lembre-se, que a fase antes do aniversário pede paciência.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você esta em condições de alcançar todos os objetivos no trabalho. Conseguirá recuperar o prazer de estar ao lado do seu amor. Programe o final de semana junto da família.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você recebe o apoio das pessoas envolvidas no seu trabalho. Nada deve prejudicar sua situação financeira. Romantismo e ternura com seu amor. Dia para ficar ao lado da família.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Não desperdice as boas oportunidades no trabalho. Procure a companhia da família. Influência positiva para ter um dinheiro extra. Aposte em jogos. Se reúna com seu amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você fica no alerta até às 09h46, e a indicação é de rotina no início do dia. No período da tarde pode levar adiante mudanças no seu trabalho. Ajeite o que saiu dos eixos. Se acerte com seu par afetivo.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A partir da 09h46, você começa a receber a influência do alerta. Serão dois dias e meio em que a rotina deve prevalecer. Deixe as mudanças para a semana que vem. Não force a barra com ninguém.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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A fase é indicada para acertar seu trabalho, aproveite para melhorar os contatos e a vida afetiva. Siga sua intuição, e seja menos exigente. Conte com seu amor e com a família.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia em que deve aproveitar para organizar as mudanças que pretende realizar no trabalho e vida pessoal. Saúde em alta. Pode aceitar convites para estar ao lado da família. Amor com carinhos.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dinamismo e vivacidade para tratar dos assuntos pessoais. As indicações astrológicas são ótimas para o trabalho. Mudanças favoráveis no lar. Procure se harmonizar com seu amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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