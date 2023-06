Signos: confira seu horóscopo deste sábado (3)

Quem nasceu hoje

Batalhador incansável, nunca deixa um trabalho ou problema pendente. É o empreendedor do zodíaco, pois tem muita energia. A personalidade forte fará com que se destaque. É persistente, inovador e amigo leal.

Alerta

Os nativos de Sagitário acordam no alerta, e o melhor a fazer nesta fase negativa será manter a rotina. Controle as palavras para não magoar seu par afetivo e família. De um tempo nos gastos. Adie as mudanças ou inovações no trabalho.

Áries – Os astros anunciam sucesso em todas as suas investidas no trabalho. Pode sair para negociar. Final de semana em que estará esbanjando sensualidade e é possível que desperte fortes paixões.

Touro – Bem posicionado, conseguirá colocar em prática os projetos que estavam parados ou iniciar sociedade comercial. Final de semana positivo para conhecer gente nova. Vida a dois repleta de surpresas.

Gêmeos – Fase em que Sol elevará sua vontade de vencer. Os negócios fluem positivamente. Favorável para transações financeiras. Clima de declaração no amor. Evite a rotina no final de semana.

Câncer – Planeje os rumos que quer dar ao trabalho e vida pessoal. Fique dentro do orçamento, não saia gastando acima de suas posses. Aproxime-se o quanto puder do seu amor. Saúde neutra.

Leão – Os astros indicam que alcançará sucesso no trabalho. Algumas pendências devem ser resolvidas, principalmente no setor financeiro. A convivência com seu par afetivo esta estimulada.

Virgem – Você continua bem posicionado financeiramente. Chance de se estabelecer de vez profissionalmente. Favorável para acertos de noivado, casamento ou namoro. Viagens favorecidas.

Libra – O momento astral é oportuno para promover transformações nos negócios e iniciar projeto por conta própria. Busque diálogo com que ama. Positivo para mudanças na decoração da sua casa.

Escorpião – O setor profissional está em ascensão. Não deixe de expandir seus horizontes. A paixão vai dar o tempero que estava faltando à vida afetiva. Pode aceitar convites para estar ao lado da família.

Sagitário – Você passa o sábado no alerta, e os astros aconselham prudência no que estiver fazendo. Astral confuso envolvendo você e seu par afetivo. À noite é indicada para ficar em casa e fazer um programa tranquilo.

Capricórnio – A fase é positiva para acertar sociedades ou parcerias comerciais. Favorável para realizar começar um novo projeto profissional. Saia para um programa com seu par afetivo.

Aquário – Aproveite a fase positiva para realizar todos os objetivos. Conseguirá estabilizar o setor financeiro. A pessoa amada poderá conquistar de vez seu coração. Pode sair para compras para o seu lar.

Peixes – Fase para acertar o andamento dos negócios. Terá oportunidade para equilibrar o setor financeiro. Aproveite o final de semana para sair seu par afetivo. Pode dar sequencias nas mudanças em seu lar.

