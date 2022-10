Signos: confira seu horóscopo deste sábado (29)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. É o defensor da lei e da ordem. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os nativos de Sagitário ficam no alerta até às 10h23, e precisam de cautela enquanto estiverem nesta fase negativa no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos no restante do final de semana.

Áries – Concentre sua atenção nos trabalhos realizados em grupo, de onde deve vir os melhores resultados. Bom astral em família. Pode sair para viagens e passeios no final de semana. Amor com carinhos.

Touro – O momento é propício para tomar atitudes que possam trazer melhores resultados no trabalho. Pode sair para compras de uso pessoal. No amor, um passeio fará bem ao seu relacionamento.

Gêmeos – Confie em sua capacidade e faça do diálogo a arma principal para vencer. Lucros em questões imobiliárias. Dê atenção às necessidades da pessoa amada. Pode sair para festas e reuniões de amigos.

Câncer – Condições favoráveis para o progresso no trabalho. Sua simpatia possibilitará novos contatos. Excelentes perspectivas financeiras. Bom convívio com a pessoa amada e família no final de semana.

Leão – Dirija o trabalho com disciplina, acreditando em sua capacidade. Pode contar com apoio e favores de pessoas influentes. Finanças equilibradas. Boa sintonia no amor durante o final de semana.

Virgem – Não tenha receio de investir em seu trabalho. Seja maleável com seu par afetivo e família. Não descuide do condicionamento físico, seu corpo pede mais atividade. Viagens e passeios positivos no final de semana.

Libra – Apresente suas ideias e lute por aquilo que acredita. Viagens curtas trarão bons resultados financeiros. Melhore a relação com a família e amigos no final de semana. Dê mais liberdade a quem ama.

Escorpião – Sua estrela deve brilhar. Favorável para acertar parcerias e viagens a negócios. O setor financeiro está beneficiado. Tranquilidade no lar. Desejo de segurança no amor. Final de semana de alegrias.

Sagitário – Você fica no alerta até às 10h23, e deve manter a rotina durante este período. Resolva os problemas com paciência no trabalho e vida pessoal. À tarde tudo voltará ao normal, mas fique na rotina.

Capricórnio – Aproveite o começo da manhã para acertar todos os seus negócios mais importantes. Encontrará condições para desenvolver suas ideias. A partir das 10h23, passará a receber a influência do alerta.

Aquário – As finanças recebem boas energias. Favorável para negociar, acertar viagens e sociedades. Destaque para o setor doméstico. Forte união na vida a dois. Pode sair para se divertir no final de semana.

Peixes – Conte com seus próprios recursos e será mais fácil chegar aos resultados que espera. Procure estar em sintonia com a pessoa amada. Chances de ganhos em jogos. Saia para se divertir no final de semana.

