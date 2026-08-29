Signos: confira seu horóscopo deste sábado (29)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com forte magnetismo, o que fará se destacar no ambiente em que vive. Sabe exatamente o que quer, e nada será capaz de fazê-lo desistir de um objetivo. A família exercerá grande influência em sua vida. Ativo, brilhante e bondoso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 23h39, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período. Procure ter paciência com seu par afetivo e família. Adie as mudanças e negociações para o começo da semana. Fique dentro do orçamento.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O caminho para o sucesso no trabalho depende somente de você, arregace as mangas e vá ao encontro dos objetivos. Valorize mais a cumplicidade com seu par afetivo. Viagens e passeios favorecidos.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Bem posicionado conseguirá sucesso em todas as suas investidas no trabalho. Dê apoio à família que está precisando de sua forte energia. Deixe a harmonia tomar conta da vida a dois.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Os astros indicam um bom momento para analisar novos projetos profissionais. Positivo para parceria ou associação. Troca de ideias e carinho devem trazer novos rumos para a vida afetiva.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O desejo de conquistar seu espaço no trabalho vai falar mais alto nesta fase. Excelente astral com seu amor e com a família. Favorável para viagens, passeios e tudo ligado ao lazer. Pode ir as compras de uso pessoal.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O momento astral indica boas relações no setor de trabalho, pode contar com sócios e pessoas que negocia. Favorável para mudanças no seu lar. Cuide mais do seu relacionamento, saia com seu par afetivo.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

As oportunidades devem bater a sua porta, já que o Sol no seu signo indica apoio no trabalho. A família precisa de você. Astral favorável para encontros de amigos e ir as compras. Amor com carinhos.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Canalize suas energias para o trabalho rotineiro. A fase antes do aniversário pede que não negocie fora da sua área de atuação. No amor, não deixe sua inconstância trazer problemas para o seu relacionamento.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fase positiva para tomar a iniciativa no trabalho. Conte com a proteção da família e amigos. A intimidade deve marcar a vida a dois. Reúna-se com pessoas que tem afinidade. Organismo em ordem.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A flexibilidade deve ser a melhor maneira de agir no setor de trabalho. As finanças atravessam uma fase positiva. Dedique mais tempo a sua família. Deixe a harmonia falar mais alto no amor. Aceite convites.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Procure ir em frente with seus projetos pessoas e profissionais. Se quiser atrair boas energias, cultive a companhia de pessoas positivas. Fique perto do seu par afetivo e família no final de semana.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Deixe sua energia positiva tomar conta de suas ações no campo de trabalho. A família continua sendo importante nesta fase. Saia para se divertir com seu par afetivo no final de semana.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você passa o dia no alerta, e o mais indicado é a rotina durante este período. Deixe o trabalho como está, não faça mudanças neste setor. Seja mais tolerante com a pessoa amada e família. Saúde precisando de cuidados.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.