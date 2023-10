Signos: confira seu horóscopo deste sábado (28)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Tem tendências para trabalhos comunitários. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os taurinos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham rotina durante o final de semana. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo.

Áries – A fase é positiva para dar novo rumo ao trabalho. Negócios ligados à família estão favorecidos. O convívio com a pessoa amada promete ser estimulante. Organismo excelente.

Touro – Você começa o dia no alerta e não deve assumir compromissos durante este período negativo. Não crie um clima de competição com as pessoas à sua volta. Evite gastos fora do orçamento. Amor com ciúme.

Gêmeos – O período é favorável para mudanças. Pode contar com apoio da família e amigos. Astral envolvente com a pessoa amada. Realce seu charme, cuide de sua aparência. Final de semana positivo. Saúde excelente.

Câncer – Fase em que você conseguirá a solução das pendências profissionais e financeiras. Fique atento para uma nova oportunidade. Canalize energias para a vida familiar. Tudo certo no amor.

Leão – A sua persistência será recompensada. Positivo para associações ou parcerias. Favorável para acertos financeiros. Conte com a proteção da pessoa amada e família. Final de semana tranquilo.

Virgem – O sucesso está próximo. Novas oportunidades devem render o que espera. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Aproveite o momento para descansar da semana. Amor com carinhos.

Libra – Coloque em ordem o setor profissional e pessoal. Procure estar com as contas em dia. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família. Não descuide da alimentação.

Escorpião – Bem posicionado você poderá acertar negócios por conta própria. Positivo para equilibrar o setor financeiro. Excelente astral para ficar ao lado da pessoa amada. Cuide melhor da aparência.

Sagitário – O caminho para o equilíbrio no trabalho depende somente de você. Não deixe que nada interfira no seu relacionamento afetivo. Paciência será o melhor caminho com a família.

Capricórnio – As oportunidades batem à sua porta, portanto, não deixe nada passar em branco. As finanças prometem se equilibrar. Dedique mais tempo à pessoa amada e família durante o final de semana.

Aquário – Sua vida recebe boas vibrações, o que deve abrir caminhos para o sucesso. Use e abuse da sua garra. No amor, sua estrela vai brilhar intensamente. Chances de ganhos em jogos e sorteios.

Peixes – Você tem um dia positivo no setor profissional e pessoal. Procure resolver os problemas com calma. Passe o final de semana de bem com a família e com seu par afetivo. Saúde em alta.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

