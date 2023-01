Signos: confira seu horóscopo deste sábado (28)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Touro passam o sábado no alerta e a indicação é para manter o equilíbrio diante dos problemas

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa extremamente dedicada aos seus ideais. Alcançará todos os objetivos na vida profissional e pessoal. Será admirado pela sua integridade. As viagens e lugares diferentes exercerão forte influência em sua vida. Habilidoso, verdadeiro e companheiro.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Touro passam o sábado no alerta e a indicação é para manter o equilíbrio diante dos problemas. A família estará cobrando sua presença. Não entre em discussões com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

continua após publicidade .

Áries – O dia continua positivo para mudanças e inovações no trabalho. Aproveite o final de semana para sair com seu par afetivo e família. Pode realizar mudanças que vem adiando no seu lar.

Touro – O sábado será no alerta, e a indicação é para deixar tudo como está no trabalho. Adie todo tipo de negociação. Será cobrado pela família por seu temperamento forte. Não discuta com seu par afetivo.

Gêmeos – O momento é propício para promover modificações no campo de trabalho. Favorável para compras e mudanças domésticas. Amor com carinhos. Pode sair para se divertir.

continua após publicidade .

Câncer – Não há dúvidas que sua capacidade fará com que obtenha bons resultados profissionais. Seu poder de realização está acentuado. Cumplicidade total no amor durante o final de semana.

Leão – Os astros mandam boas energias para o trabalho. Fase em que alcançará seus objetivos. Um período bastante expressivo com as pessoas à sua volta. Clima envolvente com seu par afetivo.

continua após publicidade .

Virgem – Os astros acenam com boas possibilidades no trabalho. O profissionalismo vai falar mais alto neste período. Evite a rotina com a pessoa amada, pode sair para um passeio a dois.

Libra – O trabalho será facilitado pela sua força e competência. Há boas chances de sucesso nos negócios realizados em parcerias. Fase estimulante no amor, aproveite para um programa a dois.

Escorpião – O sucesso depende do seu modo de agir, por isso, coloque mais energia nos projetos em andamento. O diálogo vai ter um papel importante na vida a dois. Positivo para viagens a passeio.

Sagitário – Fase em que conseguirá definir o andamento do trabalho. Projetos em equipe ganham novo estímulo. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Solte-se no amor. Pode tentar em jogos.

Capricórnio – Bem posicionado, alcançará mais rápido o equilíbrio financeiro. Positivo para novos projetos, viagens e associações. Aprofunde a relação com a pessoa amada.

Aquário – Pode dar continuação em projetos que estão parados no trabalho. Deixe o diálogo comandar o relacionamento com a pessoa amada. Final de semana positivo.

Peixes– Você esta com vontade de promover mudanças no trabalho, mas o momento pede rotina. Analise tudo o que for fazer com cautela. Procure escutar mais o que a pessoa amada e família tem a dizer.

Siga o TNOnline no Google News