Confira o que os astros reservam para cada signo neste sábado, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com idéias arrojadas. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

ALERTA DO DIA

Os leoninos acordam no alerta, e o sábado pode trazer alguns aborrecimentos no trabalho. Procure ser prático e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. O dia pede pensamentos positivos. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Tudo indica que você conquistará seus objetivos no setor de trabalho. Seus méritos serão reconhecidos, só não passe dos limites. Use de mais diálogo no amor. Procure a companhia da família.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase em que nada será capaz de atrapalhar seu trabalho. Com carinho e compreensão o seu par afetivo vai dar apoio aos planos de expansão. Pode sair para compras de uso pessoal.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Conseguirá resultados financeiros acima do esperado. Não meça esforços para crescer no setor de trabalho. Dedique mais tempo a quem ama. Saúde recuperando o vigor físico.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Estão ampliadas suas chances de sucesso no trabalho. Procure a companhia de pessoas positivas. Dê mais atenção à saúde, principalmente a aparência. Tudo azul amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você passa o final de semana no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo no trabalho. Não force uma situação. Cuidado com o ciúmes exagerado no amor. Saúde em baixa.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Vá atrás do que interessa aos seus objetivos profissionais. Acertos positivos para questões emperradas. Aproveite e leve adiante mudanças que vem adiando. Procure estar ao lado da pessoa amada e família.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Use sua energia para conseguir os objetivos no trabalho. O diálogo será importante para manter a harmonia na vida a dois. Não deixe de se alimentar direito. Família protegida, faça um programa no final de semana.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os planos de crescimento no trabalho dependem de seu modo de agir. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Vida a dois em alta. Pode sair para se divertir no final de semana.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Com o Sol no seu signo, este é um bom momento para assumir novos compromissos no setor profissional e pessoal. Aproveite o final de semana para pensar nos seus próximos passos. Amor com carinhos.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O Sol na sua 12ª casa astral indica problemas no trabalho. Expresse suas idéias com clareza. Procure se ajustar aos desejos do seu par afetivo. Se afaste de pessoas invejosas.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os astros incentivam seus projetos profissionais. Atividades ligadas ao público estão favorecidas. Forte atração comandando a vida a dois. Pode tentar em jogos. Vá em frente com mudanças no seu lar.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase produtiva financeiramente. Você esta com pique de sobra para batalhar pelo seu sucesso no trabalho. É hora de movimentar o seu circulo familiar. Astral de cumplicidade no amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.