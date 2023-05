Signos: confira seu horóscopo deste sábado (27)

Quem nasceu hoje

Tem uma grande facilidade para analisar os acontecimentos. Quando inicia uma tarefa não para até terminá-la. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade mental é acima da média. É audacioso, inteligente e vitorioso.

Alerta

Os virginianos passam o sábado no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Adie todas as mudanças ou inovações. Não imponha suas vontades as pessoas à sua volta. Evite ambientes agitados. Cuidado com as críticas.

Áries – Procure a sintonia com as pessoas a sua volta e com isso terá apoio para alcançar os objetivos. Curta mais sua família durante o final de semana. Aposte alto na vida a dois.

Touro - Com empenho conseguirá acertar tudo que estava com problemas. A companhia da família fará bem a você. Não deixe faltar diálogo com seu par afetivo. Saúde perfeita.

Gêmeos – A fase a partir de agora exercerá forte influência o que deve abrir novas perspectivas. Projetos ligados à família ganham novo impulso. Relaxe no final de semana e faça o que tem vontade. Amor com carinhos.

Câncer – Use sua inteligência para que nada saia do programado nesta fase neutra. Se afaste de pessoas negativas. Não deixe faltar diálogo no relacionamento. Cuide da saúde.

Leão - Mostre determinação e nada vai deter o seu sucesso. Clima de alegria com a família. Favorável para compras ou mudanças domésticas. Tudo azul no amor. Chances de ganhos em jogos. Viagens favorecidas.

Virgem - Você passa o dia no alerta e deve ter pensamentos positivos durante este período. Deixe a irritação de lado, principalmente na hora de tratar com a família. Controle o ciúme. Tire o final de semana para descansar.

Libra - Tudo deve se resolver com mais facilidade. Pessoas amigas estarão dando todo apoio que precisa. Use e abuse do seu charme e simpatia. Não deixe faltar diálogo no amor durante o final de semana.

Escorpião - Chances de alcançar o sucesso. Favorável para colocar em ordem o setor financeiro. A sorte está ao seu lado, aproveite. Acerte os ponteiros no amor. Organismo excelente. Pode tentar em jogos.

Sagitário – Os astros protegem seus projetos e com isso melhoram as finanças. Dedique mais tempo a família e amigos. Pode aceitar convites para viagens e passeios. Tudo tranquilo na vida a dois. Saúde ótima.

Capricórnio - Domine a impaciência e conseguirá alcançar os objetivos. Favorável para compras de uso pessoal. Procure estar ao lado de pessoas positivas no final de semana. Cuide mais da sua relação, não disperse.

Aquário – Período em que poderá melhorar sua condição de vida. Dedique mais energia aos projetos em andamento. Aproveite a companhia família no final de semana. Pode sair um programa com seu par afetivo.

Peixes – Mantenha seus projetos em ritmo acelerado e não deve demorar a colher os frutos dos esforços. Final de semana positivo. Dê mais atenção às necessidades da pessoa amada e família.

