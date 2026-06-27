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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (27)

Quem nasceu hoje é uma pessoa positiva. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 06:00:00 Editado em 26.06.2026, 11:18:59
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Signos: confira seu horóscopo deste sábado (27)
Autor Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa positiva. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. Estará sempre dando apoio à família e amigos. É animado, bem disposto, e forte.

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ALERTA DO DIA

Os nativos de Sagitário passam o sábado no alerta e os astros recomendam rotina durante este período no trabalho. Adie as mudanças e inovações para o começo da semana que vem. Evite entrar em atritos com seu par afetivo e família.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Novas oportunidades devem trazer o que você almeja no trabalho. Pode iniciar projeto por conta própria. Seu romance passa por uma fase de acertos. Chances de ganhos em jogos. Organismo perfeito.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Tudo o que tenha relação com o trabalho tende a se concretizar. Ótimo astral para acertos de noivado, namoro ou convivência. Aproveite para ampliar suas relações familiares.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Use sua capacidade de análise para alcançar todos os objetivos no trabalho. Pode aceitar convites para se divertir ao lado dos amigos. O clima com seu amor será muito envolvente.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Fase em que o Sol no seu signo contará pontos preciosos no trabalho. Pode contar com apoio de pessoas influentes. O desejo de dividir a vida com seu par afetivo tomará conta de suas ações.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Confiança e motivação serão suas melhores aliadas neste período desfavorável no trabalho. Tenha prudência como companheira para evitar situações complicadas com a família. Não force a barra com seu par afetivo.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O dia promete ser positivo no trabalho, por isso trate de aproveitar tudo o que está acontecendo. Solução para problemas financeiros. Paixão envolvendo a vida a dois. Pode aceitar convites para se divertir.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Os astros abrem caminhos para acertar seu trabalho e finanças. Fase em que o amor vai falar mais alto. Quebre a rotina, saia para se divertir. Boa vitalidade física e mental.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Consolide os projetos que estão em andamento, não deixe nada pendente no trabalho. Positivo para compras e mudanças domésticas. No amor, saia para se divertir com seu par afetivo.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você passa o dia no alerta e deve ter mais atenção com mudanças e inovações no trabalho. Se organize melhor financeiramente. Evite a teimosia e o ciúmes no amor. A saúde pede cuidados especiais.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Sua inspiração está em alta, o que fará progredir no trabalho. Pode ir em frente com os novos projetos. Conte com a proteção da família e amigos. Programe passeios ao lado da pessoa amada.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Deixe sua competência falar ais alto nesta fase e procure novos desafios no trabalho. Seu charme e simpatia vão atrair a atenção de quem deseja. Evite a rotina, saia para se distrair.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A fase é positiva para colocar mais energia no trabalho. Favorável para acertos financeiros. Procure estar ao lado da pessoa amada e família durante o final de semana.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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