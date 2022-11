Signos: confira seu horóscopo deste sábado (26)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os capricornianos passam o sábado no alerta e a rotina é o mais aconselhável nesta fase em que Sol e Lua o desfavorecem

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Não teme a competitividade, sabe que tem uma forte capacidade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. É inteligente, educado e agradável.

continua após publicidade .

Alerta

Os capricornianos passam o sábado no alerta e a rotina é o mais aconselhável nesta fase em que Sol e Lua o desfavorecem. O momento pede calma, evite entrar em disputas. Cuidado com as finanças. O ciúme pode abalar seu relacionamento.

continua após publicidade .

Áries – Renove as expectativas no trabalho. Chegou o momento para estabilizar as finanças. A harmonia com a pessoa amada e família devem falar mais alto no final de semana. Favorável para mudanças na decoração de sua casa.

Touro – Associações e parcerias podem ser colocadas em prática. Favorável para acertos financeiros. Abra seu coração sem medo de ser compreendido. Pode contar com a proteção da família e amigos. Saúde em ordem.

Gêmeos – Aja com rapidez para não perder ás oportunidades que estão se abrindo no trabalho. Positivo para compras de uso pessoal. Conte com a proteção da família e amigos. Tudo certo no amor no final de semana.

continua após publicidade .

Câncer – Está é uma boa fase e de crescimento. Há possibilidades de concretizar novo projeto profissional, mudanças de cidade e viagens a negócios. Forte entrosamento na vida a dois no final de semana.

Leão – Fase em que os astros aconselham ir atrás dos objetivos no setor profissional. Pode realizar mudanças no seu lar. Aproveite o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo e família.

continua após publicidade .

Virgem – Arregace as mangas e vá atrás do que interessa em relação aos projetos profissionais. Imprima um ritmo forte nas finanças. Vida a dois com carinhos. Programe compras e mudanças para o seu lar.

Libra – O sábado começa a todo vapor. Acerte associações, parcerias e viagens a negócios. Receberá apoio de pessoas interessadas no seu sucesso. Demonstre o que sente na vida a dois.

Escorpião – Suas qualidades serão úteis para conseguir os objetivos no trabalho. O charme e simpatia ajudarão na hora de acertar novos contatos. Alto astral na vida a dois. Saúde excelente.

Sagitário – Você dá passos importantes na consolidação dos seus projetos. Positivo para fazer mudanças na decoração de sua casa. Final de semana de alegrias junto da pessoa amada.

Capricórnio – Você passa o dia no alerta e deve ter cuidados já que o Sol também o desfavorece. Procure a rotina, evite mudanças ou inovações. Lembre-se: um pouco de paciência não faz mal a ninguém.

Aquário – Fase de acertos no setor profissional. Viagens e parcerias têm tudo para se concretizarem. Troque ideias com os amigos. Favorável para mudanças domésticas. Programe ficar ao lado do seu par afetivo.

Peixes – O trabalho pede atenção nos detalhes. Troque ideias com a família e amigos. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. Final de semana de carinhos ao lado do seu amor.

Siga o TNOnline no Google News