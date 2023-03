Signos: confira seu horóscopo deste sábado (25)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 21h43, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período negativo. Após esse horário e no restante do final de semana os cuidados serão dos geminianos. Controle seu humor para não deixar o ambiente tenso.

Áries – Com otimismo fará o trabalho render o dobro. As chances de ganhar dinheiro ou melhorar a situação econômica devem se ampliar. Momento para compartilhar o que sente com a pessoa amada.

Touro – Você fica no alerta até às 21h43, e a rotina deve ser sua aliada nesta fase. Não deixe a irritação trazer problemas. Cuidado com atitudes intempestivas, principalmente com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

Gêmeos – Período em que os astros pedem cautela. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. No amor, tenha cuidado com brigas. Saúde neutra. À noite você entrará no alerta, cuide-se.

Câncer - Há sinas de mudanças positivas no trabalho. Os astros protegem as investidas, principalmente no setor financeiro. Expresse o que sente no amor de maneira clara.

Leão – Momento para realizar os objetivos no trabalho e vida pessoal. Os astros influenciam positivamente os projetos. Não deixe nada atrapalhar a vida a dois no final de semana.

Virgem – Bem posicionado, conseguirá resultados acima do esperado. Positivo fazer mudanças na decoração da sua casa. Evite ser intransigente com a pessoa amada. Final de semana de alegrias com a família.

Libra – Período positivo no trabalho. Use o que sabe para melhorar as finanças. Realize seus planos, inclusive com relação ao setor doméstico. Motivação na vida a dois durante o final de semana.

Escorpião – Fatos novos não devem faltar no setor profissional. Coloque alegria e otimismo em tudo o que for fazer. Problemas domésticos terão soluções satisfatórias. Fique ao lado do seu amor no final de semana.

Sagitário – Use e abuse de sua capacidade na hora de fechar novos acordos profissionais. Dia certo para se unir á pessoas que tenham os mesmos objetivos. Favorável para receber dinheiro atrasado. Amor com carinhos.

Capricórnio – Lute pelos ideais e valorize o que já conseguiu profissionalmente. O apoio da família e amigos será importante nesta fase. Tudo azul no amor, faça um programa com seu par afetivo. Chances de ganhos em jogos.

Aquário – A fase continua favorável para solucionar problemas no trabalho. Sua memória e poder de percepção ajudarão a conquistar mais espaço. Procure a companhia da família. Amor com carinhos.

Peixes – Mostre competência e criatividade no trabalho. O forte envolvimento nos projetos ajudará o setor financeiro. Movimentação social, os amigos estarão ao seu lado. Quebre a rotina no amor. Organismo perfeito.

