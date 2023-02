Signos: confira seu horóscopo deste sábado (25)

Da Redação

Os taurinos passam o sábado no alerta, e a rotina durante este período é imprescindível

Quem nasceu hoje

É uma pessoa interessada, sempre está em busca de novos desafios. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Áries – A fase pede analise no que estiver fazendo, por isso adie negociações e acertos financeiros. No amor, não de motivos para discussões com seu par afetivo. Tire um tempo para descansar e repor as energias.

Touro– Você passa o dia no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho. Não force a barra com seu par afetivo, evite brigas ou cenas de ciúmes. Cuidados com gastos fora do orçamento.

Gêmeos– Este é um período positivo para dar sequência nos projetos de trabalho. Os astros indicam que terá colaboração que precisa. Boa sintonia com a pessoa amada. Pode sair para festas e encontros de amigos.

Câncer – O momento continua super positivo, aproveite para realizar seus objetivos no trabalho. Final de semana para fazer um programa a dois com seu par afetivo. Pode aceitar convites para estar com a família.

Leão – Fase positiva para acertos no trabalho. Favorável para atuar com vendas e negócios que envolvam viagens. O dia promete ser bastante agitado. Fique ao lado da pessoa amada e família. Organismo em ordem.

Virgem – O progresso profissional depende empenho. Pode acertar parcerias e iniciar projeto. Positivo para compras de uso pessoal. À noite tem tudo para ser marcante na vida a dois. Chances de ganhos em jogos.

Libra - O seu espírito de colaboração esta em alta. Fase favorável para atuar no comércio e iniciar projeto por conta própria. Clima de harmonia na vida a dois. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos.

Escorpião – Pode promover mudanças no trabalho. Momento para analisar as áreas de sua vida que não trazem satisfação. Aproveite o final de semana para cuidar dos assuntos domésticos. Amor com carinhos.

Sagitário – Coloque o trabalho e vida pessoal em ordem. Fase em que conseguirá provar seu valor. Bons momentos com seu par afetivo no final de semana. Saia para se divertir.

Capricórnio – Suas vidas profissional e financeira estão protegidas. Destaque para quem atua com prestação de serviço. O relacionamento afetivo está motivado. Pode tentar em jogos. Viagens e passeios favorecidos.

Aquário – Bem posicionado, tudo o que estiver negociando deve trazer ganhos acima do esperado. Pode contar com a proteção dos colegas. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Tudo certo na vida a dois.

Peixes – Explore melhor suas qualidades no setor profissional. Pode tomar atitudes que possam mexer com sua rotina no amor. Aprofunde seus laços de amizades com a família. Saia da rotina para festas ou encontros de amigos.

