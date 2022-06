Signos: confira seu horóscopo deste sábado (25)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sábado é desfavorável para os taurinos até às 20h14. Pense antes de agir. Controle mais suas emoções e não discuta com seu par afetivo ou família

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

continua após publicidade .

Alerta

O sábado é desfavorável para os taurinos até às 20h14. Pense antes de agir. Controle mais suas emoções e não discuta com seu par afetivo ou família. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos nos próximos dois dias e meio.

continua após publicidade .

Áries – Mostre sua competência, e com isso conseguirá atingir seus objetivos no trabalho. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Faça uma surpresa ao seu par afetivo no final de semana.

Touro – Você fica no alerta até às 20h14, e a recomendação é para não correr riscos desnecessários no trabalho e vida pessoal. Não force a barra com seu par afetivo. À noite tem tudo para ser positiva, tenha calma.

Gêmeos – Fase para inovar no campo de trabalho. Favorável para sociedade comercial. Pode tentar na loteria. Momento para demonstrar o que sente ao seu amor. Às 20h14, você entrará no alerta, cuide-se.

continua após publicidade .

Câncer – Fique atento, pois você está passando por uma fase de oportunidades no setor de trabalho. Tudo acontece como você previa. No amor, procure ser mais romântico.

Leão – O Sol indica um período tenso. Contenha o orgulho, caso contrário terá problemas. Não entre em disputas com seu par afetivo. Procure a rotina no final de semana.

continua após publicidade .

Virgem – O trabalho continua em franca ascensão. Fase em que estará envolvido com a família. Saúde em perfeito estado. Aproveite o final de semana para fazer um passeio com seu par afetivo.

Libra – Fase para viagens, compras e novos trabalhos. A vida financeira esta protegida pelos astros. Felicidade em seu lar. Se entregue ao amor. Saúde perfeita. Aceite convites e saia da rotina.

Escorpião – Dia excelente para organizar o trabalho e garantir novos lucros. Boas novas na vida familiar e afetiva. Os astros indicam renovação em seus negócios. Final de semana positivo.

Sagitário – O trabalho e os negócios caminham em direção ao sucesso. A pessoa amada estará em total sintonia. Felicidade com a família. Pode sair para se divertir.

Capricórnio – A fase é de desafios e de sucesso. Você conseguirá resolver os problemas e o trabalho volta a trazer tranquilidade. Saia da rotina e inove cada vez mais. Aproveite para se divertir com seu amor.

Aquário – Entusiasmo contagiante e grande harmonia com a pessoa amada. Siga a sua intuição. Saúde perfeita. O humor estará em alta, esbanje otimismo. Bom diálogo com seu amor no final de semana.

Peixes – Fase em que você recebe o carinho e compreensão de todas as pessoas. A vida social será intensa e os convites estarão presentes em sua vida. Tenha determinação com novos negócios.