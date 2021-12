Da Redação

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (25)

Quem nasceu hoje (25)

continua após publicidade .

Muito disciplinado, sabe exatamente sua real capacidade. Quando inicia um projeto, nada será capaz de impedir de concretizar os objetivos. A personalidade forte atrairá diversos admiradores. É muito vigoroso, sincero e compenetrado.

continua após publicidade .

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e devem manter a calma e diplomacia diante dos contratempos. Evite ser autoritário, principalmente com seu par afetivo. Aproveite esta fase para ficar ao lado das pessoas que gosta. Saúde neutra.

continua após publicidade .

Áries – Continue mantendo harmonia com todos. O dia é de confraternização. A família e amigos darão proteção incondicional. Boa vitalidade física para viagens e passeios. Vida a dois protegida. Feliz Natal. C. 232 M. 6858

Touro – Aceite convite para estar perto de pessoas positivas. Programe o dia junto da família e amigos íntimos. Demonstre mais carinho e compreensão na vida a dois. Saúde estável. Feliz Natal. C. 993 M. 0912

continua após publicidade .

Gêmeos – Período para estar ao lado da pessoa amada e família. Procure captar as boas energias desta fase e tenha somente pensamentos positivos. Organismo perfeito. Viagens favorecidas. Paz e muitas alegrias. Feliz Natal. C. 701 M. 4645

continua após publicidade .

Câncer – Libere energia positiva e convide os amigos para estarem ao seu lado. O diálogo vai transformar a vida a dois para melhor. Pessoa da família estará precisando de seu apoio. Saúde excelente. Feliz Natal. C. 376 M. 9190

continua após publicidade .

Leão – Aceite convite para estar ao lado da família e amigos. Nada conseguirá tirar seu bom humor. Felicidade total com o par afetivo. Organismo em perfeito estado. Feliz Natal. C. 440 M. 0369

Virgem – Você passa o dia no alerta, e deve deixar as resoluções para uma fase mais positiva. Programe o almoço ao lado das pessoas queridas. Fuja de situações adversas. Cuide melhor de sua aparência. Feliz Natal. C. 029 M. 7036

continua após publicidade .

Libra – Hoje é um dia para descansar e estar junto das pessoas que gosta. Deixe a alegria e carinho falarem mais alto, principalmente no amor. Saúde excelente. Feliz Natal. C. 524 M. 3270

continua após publicidade .

Escorpião– Esta é uma fase positiva. Pode sair para passeios e encontros de amigos. A família estará dando apoio e carinhos. Boa vitalidade física e mental. Viagens favorecidas. Feliz Natal. C. 183 M. 8725

Sagitário – Aproveite o período para se reunir com a família e amigos. Nada será capaz de tirar seu bom humor. Pode aceitar convites para o almoço de natal. Apoio e carinho da pessoa amada. Feliz Natal. C. 218 M. 1804

Capricórnio – Empregue sua garra na construção de um mundo melhor. Aceite convites para o almoço de Natal. Nada será capaz de atrapalhar a boa convivência com a pessoa amada. Feliz Natal. C. 560 M. 1787

Aquário – A rotina deve ser o caminho a ser seguido nesse período. Procure a companhia da família. Lembrem-se as vibrações astrais não são totalmente positivas. Feliz Natal. C. 657 M. 5443

Peixes - Procure dar apoio à família e amigos. Evite rotina com a pessoa amada, saia para visitar parentes e amigos. Deixe o espírito de Natal tomar conta de suas ações. Estará dando e recebendo muitos carinhos. C. 835 M. 2596