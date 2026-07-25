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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (25)

Quem nasceu nesta data é franco, bondoso e forte amigo

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.07.2026, 06:05:57 Editado em 24.07.2026, 14:11:24
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Signos: confira seu horóscopo deste sábado (25)
Autor Os nativos de Sagitário passam o sábado no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro. A simpatia é uma de suas maiores virtudes. É franco, bondoso e forte amigo.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Sagitário passam o sábado no alerta, e os astros indicam cuidados com o andamento do trabalho. Coloque os gastos na ponta do lápis. Evite ser intransigente com a pessoa amada e família. Não descuide da alimentação.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Seu instinto para ganhar dinheiro e acertar o trabalho está aguçado. Positivo para viajar, fazer contatos e firmar acordos comerciais. Evite a rotina com a pessoa amada, saia para um fazer uma viagem ou passeio.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

As pendências no trabalho devem ser solucionadas nesse período com saldo positivo. Faça uma surpresa à pessoa amada. Positivo para tentar em jogos. Pode aceitar convites para se divertir no final de semana.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Excelente fase para traçar novos planos para o setor profissional. Boas oportunidades estão a caminho. Melhora acentuada da relação afetiva. Viagens e passeios favorecidos no final de semana.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Não deixe nada pendente no trabalho. Dinheiro extra deve ajudar a recompor as finanças. Demonstre o que sente a pessoa amada. Proteção da família. Pode sair para festas ou encontros de amigos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O momento é um dos mais positivos do ano com o Sol no seu signo, por isso você deve agir com rapidez para alcançar seus objetivos. Tudo azul na vida a dois. Convide a família para estar com você no final de semana.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase para ter cuidados no trabalho. Procure agir dentro dos limites, evitando mudanças profissionais. Não é hora de fazer reivindicações. Dê espaço para seu par afetivo. Saúde neutra.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Os assuntos profissionais estão protegidos, e você poderá colocar em funcionamento os projetos de expansão. É hora de transmitir suas ideias. Tome a iniciativa na vida a dois.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Com disciplina e responsabilidade poderá atingir suas metas no trabalho. Confie na sua capacidade de análise. Muita inspiração na vida a dois. Saia para se divertir no final de semana.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você passa o dia no alerta, e deve ter cuidados redobrados com o trabalho. Não se entusiasme nos gastos. Evite fazer qualquer tipo de imposição ao seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O quadro astral esta positivo no setor de trabalho. Tudo depende somente de você, por isso não se perca no caminho. Tente ser mais comedido nos gastos. Tudo bem com a saúde. Saia para se divertir.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

É hora de mostrar sua competência no trabalho. Pode fazer planos junto com a pessoa amada. Positivo para compras de uso pessoal ou doméstico. Final de semana tranquilo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A sorte promete estar com você no trabalho. Pode assumir novas responsabilidades. No amor, demonstre mais carinhos. Procure a companhia da família no final de semana.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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