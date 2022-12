Signos: confira seu horóscopo deste sábado (24)

Da Redação

Os nativos de Capricórnio passam o sábado no alerta, e os astros aconselham a rotina nesse período negativo

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Áries – O sucesso depende de você, por isso arregace as mangas e vá atrás dos objetivos. Procure estar envolvido com a família. Programe a ceia de Natal com seu par afetivo.

Touro – Os astros indicam uma fase agitada. A companhia da família e amigos será positivo. Pequenas viagens a lazer. Pode aceitar convites para estar junto das pessoas queridas na noite de Natal.

Gêmeos – Deixe a garra tomar conta de suas ações. Apoie as pessoas da família em seu crescimento. Pode aceitar convites para a noite de Natal.

Câncer – Você está bem posicionado, e deve aproveitar para criar um clima de harmonia com a família. Ideal para sair da rotina e promover atividades junto com as pessoas que gosta. Tenha um Feliz Natal.

Leão – Alegrias no decorrer do dia. Saia para viagens, encontros com amigos e familiares. Demonstre o que sente ao seu par afetivo. Presenteie as pessoas que gosta. Saúde perfeita. Feliz Natal.

Virgem – A paz de espírito que o astral reserva será de grande importância. Não deixe de ficar ao lado da família. Programe a ceia de Natal com as pessoas que gosta.

Libra – Com inteligência e criatividade terá um dia feliz. Procure acertar tudo o que está pendente. Pode convidar a família e amigos para a noite de Natal. Amor com carinhos. Organismo perfeito.

Escorpião – Você está bem posicionado. Pode pensar em mudanças domésticas. Deixe a harmonia tomar conta de sua relação afetiva e familiar nesta data festiva.

Sagitário – Você continua bem posicionado e pode convidar as pessoas que gosta para a ceia de natal. Não economize carinhos e palavras de elogios ao seu amor. Pode participar de encontros de família.

Capricórnio – Você passa o dia no alerta, portanto evite fazer exigências as pessoas à sua volta. Mantenha a rotina nos afazeres. Aproveite esta fase para se confraternizar com a pessoa amada e família.

Aquário – O Sol na sua 12ª casa astral indica há necessidade de muita rotina e pensamentos positivos. Procure dar cainhos as pessoas a sua volta, principalmente seu par afetivo e família.

Peixes – Fase para ser feliz e acertar tudo o que esta incomodando. Aceite convites para reuniões de família de amigos. Seja maleável com seu par afetivo. Tenha um Feliz Natal.

