Signos: confira seu horóscopo deste sábado (23)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

continua após publicidade

Os capricornianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham a rotina nesse período negativo. Evite negociar, acertar parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não force situação com a pessoa amada.

Áries – Esta fase indica colaboração para colocar em prática seus projetos. Transformações importantes podem acontecer em sua vida afetiva. Chances de ganhar dinheiro extra. Saia para se divertir.

Touro – Este continuará sendo um período de bons acontecimentos. Pode programar e mudanças na decoração de sua casa. Estará rodeado de amigos no final de semana. Tudo certo com seu relacionamento.

continua após publicidade

Gêmeos – Coloque sua capacidade de avaliação para funcionar e conseguirá fechar bons negócios. Favorável para comprar, vender ou reformar a casa própria. Evite a rotina, saia para se divertir com seu amor.

Câncer – A fase que é propícia para resolver problemas ligados ao setor doméstico. Procure dar atenção a pessoa amada e família no final de semana. Finanças equilibradas.

Leão – Aproveite a fase positiva e coloque ordem o trabalho. Seu magnetismo estará em alta, o que chama à atenção do sexo oposto. Animação com a família e muitas novidades durante o final de semana. Ganhos em jogos.

continua após publicidade

Virgem – Os astros acenam com oportunidades de vencer situações adversas no trabalho. Pode programar viagens, compras e iniciar novos negócios. Fase em que o amor estará em alta. Tudo tranquilo no final de semana.

Libra – Com o Sol entrando no seu signo, aos poucos conseguirá resolver os problemas que vinham afetando o trabalho e vida pessoal. Faça com que as pessoas entendam o que você quer. Final de semana tranquilo.

continua após publicidade

Escorpião – Fase em que os astros aconselham rotina. Analise cada passo que for dar, assim conseguirá evitar perdas. No amor, dê espaço para a pessoa amada. Tire o final de semana para descansar.

Sagitário – Fase de conquistas profissionais. Chances de melhorar as finanças. Positivo para viagens. Vida a dois protegida. Pode aceitar convites para festas e encontros de amigos.

Capricórnio – Você passa o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Deixe as mudanças e inovações para a semana que vem. No amor, evite discussões, você pode sair perdendo. Cuidado com gastos fora do orçamento.

Aquário – Aproveite o bom momento para definir o rumo que quer dar aos seus projetos. Os astros indicam a entrada de mais dinheiro. A família precisa de seu apoio. Saia pra se divertir com seu amor.

Peixes – O momento é positivo, por isso você pode sair para negociar. Favorável para mudanças na decoração do seu lar. No amor, faça concessões ao seu par afetivo. Divirta-se no final de semana.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News