Signos: confira seu horóscopo deste sábado (23)

QUEM NASCEU HOJE

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

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ALERTA DO DIA

Os virginianos passam o sábado no alerta e os astros indicam a rotina como o melhor caminho durante este período negativo. Cuidado com negócios duvidosos. Evite ser possessivo com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Os astros acenam com a oportunidade de crescimento no trabalho. Favorável para acertar as finanças. A vida afetiva vai estar de vendo em popa. Viagens e passeios favorecidos.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os astros assinalam uma fase positiva no trabalho. Mantenha o foco nos objetivos financeiros. Aproveite o final de semana para se divertir com seu par afetivo e família.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase em que o Sol abre caminhos para alcançar os objetivos. Entrada extra de dinheiro deve a equilibrar o setor financeiro. Você e seu par afetivo viverão momentos de cumplicidade.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Os astros indicam ter foco no trabalho rotineiro, a fase antes do aniversário pede calma. Prepare-se para que nada saia errado na sua vida familiar. No amor, dê espaço para seu par afetivo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O período é de sucesso profissional. Excelentes perspectivas financeiras. Conte com ajuda dos amigos. Fortes emoções com seu par afetivo. Pode iniciar mudanças em seu lar.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você acorda no alerta e os astros recomendam a rotina no final de semana. Cuidados com gastos fora do orçamento. Não tome decisões de cabeça quente. Procure ser discreto com seu par afetivo.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Aposte na sua capacidade para dar um novo rumo ao trabalho. Positivo para compras ou mudanças em seu lar. Estará se sentindo no paraíso com seu par afetivo no final de semana.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Aproveite ao máximo que esta bem posicionado para solidificar o campo de trabalho. Seu charme esta arrasando, aposte numa conquista. Pode tentar em jogos. Viagens e passeios favorecidos.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros indicam vitórias nos seus projetos. Associações têm tudo para emplacar. No amor, boa fase para curtir a pessoa amada. Aceite convites para estar com a família no final de semana.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Conseguirá sucesso em todas suas investidas no campo de trabalho. Coloque suas ideias em prática. O coração bate mais forte pela pessoa amada. Final de semana positivo com a família.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Poderá fechar associações vantajosas. Cumplicidade e sintonia estarão presentes no seu relacionamento afetivo. A família apoia suas ideias de mudanças.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O período é positivo, negócios que estavam parados ganham apoio. Abra-se com seu par afetivo. Chances em jogos e sorteios. Não deixe de se divertir, saia para encontros de amigos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.