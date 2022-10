Signos: confira seu horóscopo deste sábado (22)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Não teme a competitividade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 22h25 no alerta, e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie para o começo da semana as mudanças e acertos no trabalho. Fique dentro do orçamento. No amor, nada de ciúmes exagerado.

Áries – Aposte na sua competitividade para dar novo rumo ao trabalho. Favorável para acertos financeiros. Esta na hora de dar uma virada na sua vida afetiva. Pode contar com a proteção da família e amigos.

Touro – Fase agitada no trabalho. Não dispense ajuda dos colegas. Possibilidade de viver novas emoções com a pessoa amada. Pode aceitar convites para festas ou reuniões de amigos.

Gêmeos – Sua criatividade será útil na hora de acertar o trabalho. Não meça esforços para ficar de bem ao lado do seu amor. Aproveite o final de semana para colocar seus afazeres domésticos em ordem.

Câncer – O dia começa bem e você tem possibilidade de colocar em ordem o trabalho. Valorize sua vida pessoal e seja mais carinhoso com seu par afetivo. Evite a rotina, saia para se divertir.

Leão – Boas oportunidades de ampliar seus horizontes profissionais. Positivo para compra, venda ou reforma da casa própria. Final de semana de alegrias junto da pessoa amada.

Virgem – Você fica até o final da noite no alerta. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não discuta com seu par afetivo ou família. Saúde em baixa, evite exageros na alimentação.

Libra – Arregace as mangas e vá atrás do que interessa ao seu trabalho. O dia está ideal para curtir a família. Faça um programa diferente com seu par afetivo. Programe compras, viagens e passeios.

Escorpião – Cuidado para não ser mal interpretado no seu trabalho. Cautela com os gastos fora do orçamento. No amor, você sente que a pessoa amada esta ao seu lado nas horas difíceis.

Sagitário – Aproveite as últimas horas ante do Sol o desfavorecer para acertar seu trabalho e finanças. Coopere quando for solicitado. Clima de paixão ao lado da pessoa amada. Pode mexer com a decoração da sua casa.

Capricórnio – Fase em que as mudanças no setor profissional estão favorecidas. Positivo para acertos financeiros. Através do diálogo você poderá conquistar a pessoa que tanto ama. Pode sair para se divertir.

Aquário – O momento astral indica equilíbrio no andamento do trabalho. Não deixe nada inacabado. Procure se divertir ao lado da família. Vida a dois com carinhos. Final de semana tranquilo.

Peixes – Aguarde novidades positivas no trabalho. Chegou o momento para estabilizar as finanças. A harmonia com a pessoa amada e família fala mais alto. Pode sair para festas ou encontros de amigos.

