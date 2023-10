Signos: confira seu horóscopo deste sábado (21)

Os nativos de Capricórnio passam o sábado no alerta

Quem nasceu hoje

O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro. A simpatia é uma de suas maiores virtudes. É franco, bondoso e forte amigo.

Alerta

Os nativos de Capricórnio passam o sábado no alerta, e a indicação é de rotina no trabalho e vida pessoal. Procure ter paciência com seu par afetivo e família. Não gaste fora do orçamento. Cuide da saúde que perde energia.

Áries – Não deixe nada pendente no trabalho. Dinheiro extra deve ajudar a recompor as finanças. Demonstre o que sente a pessoa amada. Proteção da família. Pode sair para festas ou encontros de amigos.

Touro – Com disciplina e responsabilidade poderá atingir suas metas. Confie na sua capacidade. Muita inspiração na vida a dois. Saia para se divertir no final de semana.

Gêmeos – A sorte promete estar com você em todos os momentos. Pode assumir novas responsabilidades. No amor, dose um pouco sua possessividade. Procure a companhia da família no final de semana.

Câncer – Seu instinto para ganhar dinheiro está aguçado. Positivo para viajar, fazer contatos e firmar acordos comerciais. Evite a rotina com a pessoa amada, saia para um fazer uma viagem ou passeio.

Leão – Os assuntos profissionais estão protegidos, e você poderá colocar em funcionamento os projetos de expansão. É hora de transmitir suas ideias. Tome a iniciativa na vida a dois.

Virgem – O quadro astral não poderia ser mais positivo. Tudo depende somente de você, por isso não se perca no caminho. Tente ser mais comedido nos gastos. Tudo bem com a saúde. Saia para se divertir.

Libra – O momento é um dos mais positivos, por isso você deve agir com rapidez para alcançar seus objetivos. Tudo azul na vida a dois. Convide a família para estar com você no final de semana.

Escorpião – Fase para ter cuidados no trabalho. Procure agir dentro dos limites, evitando mudanças profissionais. Não é hora de fazer reivindicações. Dê espaço para seu par afetivo. Saúde neutra.

Sagitário – Excelente fase para traçar novos planos para o setor profissional. Boas oportunidades estão a caminho. Melhora acentuada da relação afetiva. Viagens e passeios favorecidos no final de semana.

Capricórnio – Você continua no alerta, e deve ter cuidados redobrados com o trabalho. Não se entusiasme nos gastos. Evite fazer qualquer tipo de imposição ao seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Aquário – As pendências serão solucionadas se acreditar na sua capacidade. Faça uma surpresa à pessoa amada. Positivo para tentar em jogos. Pode aceitar convites para se divertir no final de semana.

Peixes – É hora de mostrar sua competência e colocar a ousadia em ação. Pode fazer planos junto com a pessoa amada. Positivo para compras de uso pessoal ou doméstico. Final de semana tranquilo.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

