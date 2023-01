Signos: confira seu horóscopo deste sábado (21)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os capricornianos ficam no alerta até às 15h30, e a indicação é para rotina enquanto durar este período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

continua após publicidade .

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 15h30, e a indicação é para rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário e no restante do final de semana os cuidados serão dos nativos de Aquário na vida pessoal e profissional.

continua após publicidade .

Áries – Acelere os planos de crescimento profissional. Positivo para compras ou mudanças domésticas. Forte sintonia com o par afetivo. Organismo excelente. Aceite convites para festas e passeios.

Touro – Momento positivo para fazer todas as mudanças que pretende no trabalho. Sinal verde para compras de uso pessoal. O entrosamento com a pessoa amada depende de você.

Gêmeos – Os astros protegem as iniciativas profissionais e pessoais. A sua competência deve abrir novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo.

continua após publicidade .

Câncer – Fase em que deve analisar tudo o que for fazer, principalmente no setor financeiro. Procure a companhia de pessoas positivas. Exponha de forma clara e sem forçar a barra o que sente no amor.

Leão – Fase para acertar a vida profissional e pessoal. Pode aceitar convites para reuniões de amigos. Use sua intuição em jogos e sorteios. Organismo perfeito. Viagens e passeios favorecidos.

continua após publicidade .

Virgem – Aproveite as oportunidades que aparecerem e não tema novas responsabilidades. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois. Chances de jogos e sorteios.

Libra – Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos com entusiasmo. Deixe sua energia surpreender os colegas. Explore o diálogo com a pessoa amada e família.

Escorpião – Coloque em ordem os projetos que estão em andamento no trabalho. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada. Não descuide da alimentação.

Sagitário – Tudo o que fizer no trabalho neste período alcançará sucesso. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode fazer mudanças no seu lar. Saúde excelente. Viagens favorecidas.

Capricórnio – Você fica no alerta até às 15h30, e os cuidados devem ser redobrados. Controle os gastos para não entrar no vermelho. A tarde tudo deve voltar ao normal. Aproveite para se acertar com seu par afetivo e família.

Aquário – Coloque em ordem os negócios mais importantes no começo do dia, pois você entrará no alerta às 15h30. Lembre-se que ficará neste período negativo durante o final de semana. Não corra riscos no amor.

Peixes – Fase para resolver as pendências no trabalho. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Final de semana positivo ao lado da família.

Siga o TNOnline no Google News