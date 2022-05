Signos: confira seu horóscopo deste sábado (21)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa empreendedora, conseguirá dominar as situações para ter progresso na vida. Procure sempre tratar das questões com muita calma e paciência para obter a vitória. Voluntarioso, ético e companheiro fiel.

Alerta

Os nativos de Aquário passam o sábado no alerta. Sua rotina deve ser mantida, para não aparecer surpresas desagradáveis durante esta fase. Período em que deve refletir bem antes de dar qualquer opinião sobre assuntos familiares.

Áries – Conte com a proteção dos astros no trabalho. O poder de comunicação está em alta. Bom momento para conviver com a família e amigos. Evite a rotina na vida a dois. Afaste-se de pessoas negativas.

Touro – Aproveite o período para entrar em contato com pessoas que possam ser úteis. Resolva pendência financeira. Final de semana em que deve fazer o que gosta ao lado da pessoa amada.

Gêmeos – Estabilidade é o que você pode esperar nesta fase do seu aniversário. Positivo para atuar com vendas, viagens e até negócio por conta própria. O final de semana promete muitas alegrias no amor.

Câncer – O Sol na sua 12ª casa astral indica a rotina como o melhor caminho, lembre-se que você é o desfavorecido desta fase. O diálogo será importante para manter a paz na vida afetiva.

Leão – A fase promete muitas surpresas no setor de trabalho. Período em que a família estará dando todo apoio que precisa. Pode aceitar convites para festas e encontros de amigos. Amor com carinhos.

Virgem – Pode elaborar planos de crescimento profissional. Favorável para contatos, viagens e projetos em outra cidade. Sua elegância e charme farão a diferença na vida a dois. Final de semana positivo.

Libra – O sucesso profissional está mais próximo. Positivo para equilibrar o setor financeiro. Demonstre o que sente no amor. Pode aceitar convites para festas ou reuniões. Saúde ótima. Chances de ganhos em jogos.

Escorpião – O trabalho flui com facilidade, mas será nas finanças que os resultados aparecem. Pode programar compras de uso pessoal. Faça uma surpresa ao ser amado.

Sagitário – A influência dessa fase garante energia necessária para colocar em ordem o trabalho. Siga a intuição nos negócios. Favorável para compra, venda ou reforma da casa própria. Cumplicidade com a pessoa amada.

Capricórnio – Pode ir em frente com mudanças no setor de trabalho. Associações ganham novo impulso. Não tenha receio de inovar. Favorável para acertos financeiros. Tudo certo na vida a dois.

Aquário – Você passa o final de semana no alerta e os astros recomendam atenção nesta fase. Cuidado com gastos inesperados. Busque a companhia de pessoas positivas. Procure ter paciência na vida a dois.

Peixes – O entrosamento com os colegas de trabalho será importante para colocar em ordem este setor. Haverá chance de ganhos extra. Aproveite bem a fase para ficar ao lado do seu amor. Organismo excelente.