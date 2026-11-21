Signos: confira seu horóscopo deste sábado (21)
Confira o que os astros reservam para cada signo neste sábado, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro. A simpatia é uma de suas maiores virtudes. É franco, bondoso e forte amigo.
ALERTA DO DIA
Os nativos de Áries passam o sábado no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Não deixe sua forte personalidade atrapalhar sua vida a dois. Cuidado com os gastos fora do orçamento.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Você passa o dia no alerta, e os cuidados devem ser redobrados no trabalho. Não se entusiasme nos gastos. Evite fazer qualquer tipo de imposição ao seu par afetivo. À noite procure descansar.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Seu instinto para mais ganhar dinheiro está aguçado. Positivo para viajar, fazer contatos e firmar acordos comerciais. Evite a rotina com a pessoa amada, saia para um fazer uma viagem ou passeio.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O momento é positivo, por isso você deve agir com rapidez para alcançar seus objetivos no trabalho. Tudo azul na vida a dois. Convide a família para estar com você no final de semana.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
As pendências no trabalho serão solucionadas com uma certa facilidade. Faça uma surpresa à pessoa amada. Positivo para tentar em jogos. Pode aceitar convites para se divertir no final de semana.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
O quadro astral não poderia ser mais positivo no trabalho. Tudo depende somente de você, por isso não se perca no caminho. Tente ser mais comedido nos gastos. Tudo bem com a saúde. Saia para se divertir.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Excelente fase para traçar novos planos para o setor profissional. Boas oportunidades estão a caminho. Melhora acentuada da relação afetiva. Viagens e passeios favorecidos no final de semana.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Não deixe nada pendente no trabalho. Dinheiro extra deve ajudar a recompor as finanças. Demonstre o que sente a pessoa amada. Proteção da família. Pode sair para festas ou encontros de amigos.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Aproveite o Sol no seu signo para mostrar sua competência e alcançar seus objetivos. Faça planos junto com a pessoa amada. Positivo para compras de uso pessoal ou doméstico. Final de semana tranquilo.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Fase para ter cuidados no trabalho. Procure agir dentro dos limites, evitando mudanças profissionais. Não é hora de fazer reivindicações. Dê espaço para seu par afetivo. Saúde neutra.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Com disciplina e responsabilidade poderá atingir suas metas no setor de trabalho. Confie na sua capacidade. Muita inspiração na vida a dois. Pode sair para compras pessoais. Saúde em alta.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
A sorte promete estar com você em todos os momentos. Pode assumir novas responsabilidades no trabalho. No amor, demonstre o que sente ao seu par afetivo. Procure a companhia da família no final de semana.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Os assuntos profissionais estão protegidos, e você poderá colocar em funcionamento os projetos de expansão. É hora de transmitir suas ideias. Tome a iniciativa na vida a dois.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.