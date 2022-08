Signos: confira seu horóscopo deste sábado (20)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem sempre uma ideia para ser colocada em uso. Procura o caminho do sucesso, pois sabe que tem competência para se sobressair na carreira que escolher. Normalmente é o líder em sua comunidade. Persuasivo, com senso crítico e objetivo.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e o mais indicado neste período é a rotina profissional e pessoal. Procure descansar e repor as energias. Viagens e mudanças devem ser adiadas. No amor, procure ter paciência com seu par afetivo.

Áries – Você esta bem posicionado no campo profissional, e poderá receber apoio para colocar suas ideias em prática. Valorize o entendimento com a pessoa amada. Saia para se divertir.

Touro – Período no qual você deve colocar sua força de vontade para vencer no trabalho. Mostre sua determinação em tudo o que for fazer. Deixe a paixão tomar conta do seu relacionamento.

Gêmeos – Você passa o sábado no alerta, o que exigirá paciência e união no setor de trabalho. Não entre em atrito com os colegas. No amor, o ciúme pode tirar o brilho do seu relacionamento.

Câncer – Fase para explorar o que esta acontecendo de positivo no seu trabalho. Os desafios não farão frente a sua vontade de vencer. Clima de romance com seu par afetivo.

Leão – Aja com objetividade no trabalho, assim terá total oportunidade de alcançar seus objetivos. Afaste a solidão e procure a companhia da pessoa amada e família no final de semana.

Virgem – Fique atento com os assuntos de trabalho. Procure ser participativo com seu par afetivo e família Poderá ter algumas despesas extras, fique de olho no seu dinheiro.

Libra – Amplie seus horizontes profissionais. Boas perspectivas nas finanças. Algumas transformações devem marcar sua vida a dois no final de semana. Proteção da família. Saúde em ordem.

Escorpião – O sucesso no trabalho depende de rapidez e determinação. Positivo para acertos financeiros. Bom astral em companhia da família e amigos. Seu coração esta mais apaixonado.

Sagitário – Seja mais prático em suas ações profissionais e avalie bem o que esta acontecendo no campo financeiro. No amor, você estará em total sintonia com seu par afetivo. Positivo para viagens e passeios.

Capricórnio – Seu poder de comunicação será importante no trabalho. Não perca a chance de concretizar um projeto que há tempos vem planejando. Procure encher a pessoa amada de carinhos no final de semana.

Aquário – Use seu poder de avaliação no campo de trabalho. Proposta de parceria pode render mais do que esperava. Os astros prometem um clima de paixão com a pessoa amada no final de semana.

Peixes – Este é o momento certo para se livrar de problemas no trabalho. Bom período para melhorar sua conta bancária. No amor, aproveite o final de semana para um passeio a dois.

