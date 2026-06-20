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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (20)

Quem nasceu hoje é uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 06:00:00 Editado em 19.06.2026, 10:42:51
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Signos: confira seu horóscopo deste sábado (20)
Autor Os virginianos passam o sábado alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

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ALERTA DO DIA

Os virginianos passam o sábado alerta, e os astros aconselham a rotina durante este período negativo. Evite negociar, acertar parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não force situação com a pessoa amada. Saúde neutra.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Analise com inteligência o andamento dos profissionais e alcançará o sucesso desejado. Positivo para mudanças no seu lar. O amor está em alta e super motivado no final de semana. Organismo perfeito.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os astros indicam uma fase de equilíbrio no trabalho. Favorável para acertos financeiros. Procure a companhia da família e amigos. Positivo para pequenas viagens com seu amor. Final de semana de alegrias.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase que o Sol ainda no seu signo mostra que o caminho esta livre no trabalho. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstica. Aceite convites para reuniões de família. Tudo certo no amor.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Os astros apontam há necessidade de rotina por mais algumas horas até a entrada do Sol no seu signo, o que vai acontecer amanhã as 08h26. Lembre-se, a boa convivência com as pessoas à sua volta depende de você.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Aproveite o momento ainda favorável para acertar pendências no trabalho. Coloque seus gastos na ponta do lápis. Procure apoio dos amigos e da família. No amor, dê mais atenção ao seu par afetivo.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você passa o dia no alerta, portanto não exagere nas cobranças. Mantenha a rotina no setor profissional. A sensibilidade poderá trazer incertezas em relação à vida amorosa. Cuide da família, sem impor nada.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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A sua competência brilhará intensamente no trabalho. Alegrias no decorrer do dia. Pode contar com a proteção da família. Saia para viagens e passeios com seu amor. Favorável para jogos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O setor profissional está bem posicionado e as finanças dão sinal de melhoras. Clima de harmonia com a família e compreensão de todos. Ideal para sair da rotina com seu par afetivo.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A paz dessa fase reserva será de grande importância para organizar seus projetos de trabalho. A situação financeira melhora gradativamente. Saia para se divertir com a pessoa amada.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você está bem posicionado no trabalho. Chances de receber dinheiro que julgava perdido. Pode pensar em mudanças domésticas. Deixe a harmonia tomar conta de sua relação. Saúde excelente.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Não deixe nada pendente no trabalho, o sucesso depende de você. Procure se envolver com os projetos da sua família. O diálogo será importante com a pessoa amada.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase positiva e deve melhorar o andamento do trabalho. Favorável para acertos financeiros. Não economize carinhos e palavras de elogios à pessoa amada. Pode viajar e participar de encontros com a família.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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