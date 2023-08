Signos: confira seu horóscopo deste sábado (19)

Os librianos passam o sábado no alerta

Quem nasceu hoje

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

Alerta

Os librianos passam o sábado no alerta e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período negativo. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir na vida a dois. Saúde em leve baixa.

Áries – Administre com calma os projetos e terá resultados satisfatórios. Fique de olho nos seus gastos. Bom convívio com a pessoa amada. Procure estar ao lado da família.

Touro – A fase é positiva no setor de trabalho. Equilíbrio financeiro. Movimentação na vida a dois. Saúde ótima. Viagens favorecidas. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos.

Gêmeos – Fase de crescimento. Com perseverança fechará a fase com saldo positivo. Pode acertar parcerias e viagens. Aproveite o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo.

Câncer – Seus projetos ganham apoio e você poderá colocar suas ideias para funcionar. Favorável para receber dinheiro atrasado. Amor com carinhos e final de semana positivo ao lado da família.

Leão – A influência não poderia estar melhor. Vitória nos seus projetos. Pode contar com um bom retorno financeiro. Convivência positiva com seu par afetivo e família. Viagens favorecidas.

Virgem – Momento neutro no trabalho. Não entre de cabeça em negócios duvidosos. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Não force situação com a pessoa amada e família.

Libra – Você passa o sábado no alerta e os astros recomendam rotina durante este período desfavorável. Resolva os problemas que aparecerem com calma. Procure ouvir mais seu par afetivo e família.

Escorpião – Os astros mandam boas energias para sua vida. Busque apoio na família. Explore seu charme quando estiver com seu par afetivo. Boa vitalidade física. Chances de ganhos em jogos.

Sagitário – Período de muita intensidade. Sucesso em viagens e contato com pessoas de fora. Pode contar com apoio e compreensão da família. Evite a rotina com seu par afetivo. Saúde excelente.

Capricórnio – Fase para acertar tudo o que está com problemas. Positivo para mudanças na sua casa. Viagens favorecidas. Saia para um passeio com seu par afetivo. Não descuide da alimentação.

Aquário – Boas perspectivas no trabalho. A família será o ponto forte nesse período. Deixe a atração tomar conta do seu relacionamento. Pode sair para compras de uso pessoal.

Peixes – O trabalho continua em destaque. Positivo para comprar vender ou reformar sua casa. Demonstre o que está sentindo ao seu par afetivo no final de semana. Organismo em ordem.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

