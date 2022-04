Da Redação

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (19)

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os librianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho e vida pessoal durante este período. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo.

Áries – O Sol amanhã começa a transitar no seu signo anunciando uma fase positiva. Comece a programar seus próximos passos. A pessoa amada estará dando todo apoio que precisa.

Touro – A partir de amanhã, O Sol o desfavorecerá. Não corra riscos desnecessários financeiramente. Seja mais moderado na vida a dois, sem deixar de dar carinho ao seu par afetivo.

Gêmeos – Aproveite a fase para inovar e alcançar todos os objetivos. Favorável para compras de uso pessoal e doméstico. Amor com carinhos, declare o que sente ao seu par afetivo.

Câncer – Fase para resolver pendências no setor de trabalho. Troque ideias com as pessoas à sua volta. A felicidade na vida a dois depende somente de você. Final de semana tranquilo.

Leão – Período para realizações dos seus projetos. Contatos proveitosos com pessoas influentes. Divida mais tempo com seu par afetivo. Pode aceitar convites para estar com a família e amigos.

Virgem – Pode dar sequência em projetos que visem melhorar seus negócios. Aproveite para acertar contatos e parcerias. Forte entrosamento com a pessoa amada. Tente em jogos.

Libra – Você passa o sábado no alerta, e deve manter a rotina durante este período negativo. Adie todo tipo de negociação. Cuidado para não ir com muita sede ao pote. Procure descansar no final de semana.

Escorpião - Não perca as oportunidades que esta fase traz para que você alcance todos os seus objetivos. Melhora nas finanças. Um novo amor para os solitários. Saúde ótima. Final de semana de alegrias.

Sagitário – Seus projetos caminham para o sucesso. Demonstre carinho e alegria com todos à sua volta. Bom astral com a família e. Procure dar mais atenção às necessidades da pessoa amada no final de semana.

Capricórnio – Concretize negócios que estavam parados. Favorável para mudanças na decoração de sua casa. Atração comandando a vida a dois. Positivo para pequenas viagens.

Aquário – Bem posicionado, nada conseguirá segurar sua vontade de vencer no que estiver realizando. Muitas novidades no setor doméstico. Surpreenda seu par afetivo com mais carinhos no final de semana.

Peixes – Momento certo para investir em suas ideias. Conte com a proteção de pessoas interessadas no seu sucesso. Aproveite o final de semana para se divertir com seu par afetivo.