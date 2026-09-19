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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (19)

Quem nasceu nesta data é vigoroso, leal e companheiro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo deste sábado (19)
Autor Os nativos de Capricórnio passam o sábado no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Capricórnio passam o sábado no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder tire o dia para ficar em casa ao lado da família e amigos. No amor, não deixe o ciúmes atrapalhar seu relacionamento.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A fase é favorável para lutar pelo que acredita no trabalho. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. O momento promete ser especial com seu par afetivo. Pode aceitar convites para festas e encontros de amigos.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os astros renovam sua capacidade, e você deve aproveitar para colocar seu trabalho em ordem. Procure acertar as finanças. No amor, um sorriso e uma palavra de carinho prometem fazer a diferença.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Estão abertas as portas para o sucesso no trabalho. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Organismo excelente. Saia para se divertir.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Não há do que se queixar, você esta bem posicionado no setor de trabalho, e deve aproveitar para alcançar todos os objetivos. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Positivo para fechar novos acordos profissionais. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos. A fase reserva momentos de entrosamento com seu amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A fase do seu aniversário promete agilizar seu trabalho e negócios. Dinheiro extra deve equilibrar suas finanças. Pode sair para compras de uso pessoal. No amor, sua sensualidade esta a mil.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Volte por enquanto suas atenções para assuntos de rotina. Faça um balanço nas finanças. Respeite a individualidade do seu par afetivo. Mais uns dias e tudo deve melhorar. Não descuide da saúde.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os astros acenam com a possibilidade de você acertar o trabalho e negócios antes do dia 23. Coloque em ordem suas finanças e reveja seus gastos. No amor, a intimidade será importante.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo no trabalho. Favorável para acertos financeiros. No amor seus desejos estão em evidência mexendo com a cabeça da pessoa amada.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você passa o sábado no alerta, e deve manter a rotina durante este período negativo. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal entendido com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase positiva para inovar e lutar pelos objetivos no trabalho. Seu senso de oportunidade está em alta, o que fará se dedicar ainda mais aos projetos em andamento. Saia para se divertir ao lado da pessoa amada.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Há boas perspectivas de crescimento. Pode sair para acertar parcerias e associações. Proteção da família. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Quebre a rotina com seu par afetivo.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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19 19 de setembro astrologia Capricórnio Horóscopo do Dia PREVISÕES sábado signos
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