SIGNOS: Confira seu horóscopo deste sábado (18)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte magnetismo, o que fará se destacar no ambiente em que vive. Sabe exatamente o que quer, e nada será capaz de fazê-lo desistir de um objetivo. A família exercerá grande influência em sua vida. Ativo, brilhante e bondoso.

Alerta

Os geminianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham a rotina. Procure ter paciência com seu par afetivo e família. Adie as mudanças e negociações para o começo da semana. Fique dentro do orçamento financeiro.

Áries – As oportunidades devem bater a sua porta, por isso assuma suas responsabilidades. Apoio da pessoa amada e família. Astral favorável para encontros de amigos e ir as compras. Amor com carinhos. C. 499 M. 5947

Touro – Bem posicionado conseguirá sucesso em todas as suas investidas. Dê apoio à família que está precisando de sua forte energia. Deixe a harmonia tomar conta da vida a dois. Pode ir as compras. C. 068 M. 2156

Gêmeos – Você passa o dia no alerta, e o mais indicado é a rotina durante este período. Seja mais tolerante com a pessoa amada e família. Saúde em baixa, precisando de cuidados. C. 153 M. 0765

Câncer – Dia em que deve pensar nas coisas que conquistou e persistir nos objetivos. Favorável para mudanças que vem adiando no setor doméstico. Cuide mais do seu relacionamento, saia com seu par afetivo. C. 544 M. 8583

Leão – O desejo de conquistar seu espaço vai falar mais alto. Excelente astral com a família. Favorável para viagens, passeios e tudo ligado ao lazer. Pode ir as compras do natal. C. 108 M. 3694

Virgem – Fase positiva para todas as suas iniciativas. Conte com a proteção da família e amigos. A intimidade deve marcar a vida a dois. Reúna-se com pessoas que tem afinidade. Organismo em ordem. C. 592 M. 4578

Libra – Tire o dia para participar de encontros com a família e amigos. Pese os prós e contra de uma decisão, e não aja simplesmente. Troca de idéias e carinho devem trazer novos rumos para a vida afetiva. C. 240 M. 8211

Escorpião – Canalize suas energias em algo que o estimule. Os projetos estão bem encaminhados. Fase para melhorar o astral com a família. Bom dia par extravasar seu romantismo. Final de semana tranquilo. C. 978 M. 1035

Sagitário – A flexibilidade deve ser a melhor maneira de agir com as pessoas à sua volta. Dedique mais tempo a sua família. Deixe a harmonia falar mais alto no amor. Aceite convites para reuniões de amigos. C. 916 M. 2428

Capricórnio – Procure maneiras simples de encarar os obstáculos. Se quiser atrair boas energias, cultive a companhia de pessoas positivas. Fique perto do seu par afetivo e família. C. 687 M. 7312

Aquário – Relaxe ao lado das pessoas que gosta. Deixe os pensamentos positivos tomarem conta de suas ações. A família continua sendo importante nesta fase. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. C. 331 M. 6889

Peixes – O caminho para o sucesso depende somente de você, arregace as mangas e vá ao encontro dos objetivos. Valorize as amizades e a cumplicidade com seu par afetivo. Pode ir as compras de Natal. C. 725 M. 9705