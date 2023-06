Signos: confira seu horóscopo deste sábado (17)

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois não teme as responsabilidades. Por ter um bom coração estará sempre envolvido em trabalhos comunitários. A garra e força de vontade farão de você um vencedor. É inteligente, convincente e intenso.

Alerta

Os geminianos passam o sábado no alerta e a rotina é indicada enquanto durar este período. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Fique dentro do orçamento.

Áries – Fase de estabilidade nos atuais projetos profissionais. Período oportuno para investir em suas ideias. Bons momentos com seu par afetivo. Pode tentar em jogos.

Touro – Fase em que você vê aumentada sua responsabilidade no trabalho. Tudo certo, incluindo a vida material e financeira. Sinal de forte atração com a pessoa amada. Momento para ir em frente com seus projetos.

Gêmeos – Você passa o dia no alerta, e o mais indicado e a rotina. Adie o trabalho para o começo da próxima semana. Paciência nas coisas que envolvam a pessoa amada e família.

Câncer – Período em que você deve estabilizar o setor profissional. Gastos extras podem surgir. A indicação é de ficar em casa e repor as energias. Seu par afetivo estará cobrando mais atenção de sua parte.

Leão – O trabalho está fluindo bem e seu ritmo promete ser produtivo. Os astros favorecem novos acordos. Pode aguardar uma melhora financeira. Sua vida afetiva vai passar por momentos decisivos.

Virgem – A vida profissional está ativada. Fase positiva para o setor financeiro. No amor, o desejo de estar perto de quem ama falará mais alto durante o final de semana.

Libra – O trabalho está protegido e em fase de crescimento. As parcerias estão favorecidas. Período positivo ficar em casa descansando. No amor, você estará mais sedutor do que de costume.

Escorpião – Este período promete ser agitado profissionalmente. O companheirismo vai marcar sua vida a dois. Faça uma mudança na decoração de sua casa no final de semana.

Sagitário – Melhora acentuada no andamento do seu trabalho. Aproveite o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo. Positivo para compras ou mudanças na decoração da sua casa.

Capricórnio – Esta fase deve ser produtiva no trabalho. Mudanças benéficas estão chegando no setor financeiro. Uma grande de paixão deve envolver você e seu par afetivo. Final de semana tranquilo.

Aquário – Pode iniciar novo projeto profissional. O céu indica que você está com tudo para atingir seus objetivos. Você seu amor, vão estar na mesma sintonia no final de semana.

Peixes – Este período irá comportar boas novidades no campo de trabalho. Fase em que poderá acontecer a entrada de um dinheiro extra. O apoio do seu amor será fundamental.

