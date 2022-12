Signos: confira seu horóscopo deste sábado (17)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Terá o dom para fazer grandes mudanças no meio em que convive. Fala o que pensam sem rodeio. Tem um caráter forte, e com isso será o centro das atenções, seja na vida pessoal ou profissional. É carismático e com muita força de vontade.

Alerta

Os nativos de Libra passam o sábado no alerta, e a rotina é indicada durante este período. Procure descansar e repor as energias. Adie mudanças no trabalho para o começo da semana. Os astros pedem calma e pensamentos positivos.

Áries – Aproveite o final de semana e promova um ambiente de harmonia com as pessoas à sua volta. Se puder deixe para resolver pendências no trabalho para o começo da semana. Tudo azul no amor. Saúde excelente.

Touro – A fase positiva abre espaço para você colocar em prática transformações em sua vida. Aproveite o final de semana para levar adiante mudanças em seu lar. Tudo azul no amor. Saúde ótima.

Gêmeos – O final de semana promete alegrias com seus familiares. Programe um passeio ou mesmo ficar em casa ao lado do seu par afetivo. Proteção de pessoas interessadas no seu sucesso profissional.

Câncer – Tudo caminha como o planejado em seus projetos. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. Não faltará carinho e compreensão no amor. Chances de ganhos em jogos.

Leão – Bem posicionado, você pode ir em frente com mudanças que vem adiando em sua vida pessoal e profissional. Dia positivo para se divertir com seu par afetivo. Saúde com energia.

Virgem – Uma fase de perspectivas promissoras no trabalho. Pessoas influentes apoiam suas ideias. Um programa com seu par afetivo pode ser uma boa pedida. Use de hábitos saudáveis na alimentação.

Libra – Você passa o dia no alerta e a rotina continua sendo o melhor caminho a ser seguido nesta fase negativa. Cuidado para não entrar em discussão com seu par afetivo por excesso de ciúmes. Saúde em leve baixa.

Escorpião – O período da manhã é indicado para acertar mudanças na decoração de sua casa. Aproveite o final de semana para sair com seu par afetivo. Não deixe de cuidar da sua alimentação.

Sagitário – Suas ideias recebem apoio de todos os envolvidos no seu trabalho. O dia promete ser positivo para ficar ao lado da família. Descontraia-se junto do seu amor. Organismo excelente.

Capricórnio – Os astros ainda pedem paciência em tudo o que for realizar. Resolva as pendências uma de cada vez. O diálogo deve ser seu aliado, principalmente nos momentos de crise. Procure dar atenção a pessoa amada.

Aquário – Aproveite o dia para colocar em ordem as pendências profissionais. Procure estar em sintonia com a pessoa amada e família. Saúde boa, mas não descuide da alimentação.

Peixes – Viagens e contatos prometem aberturas no trabalho. Abuse da simpatia e sensualidade na vida afetiva. Fase para aproveitar a companhia da família e amigos. Positivo para compras de uso pessoal.

