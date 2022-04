Da Redação

Signos: confira seu horóscopo deste sábado (16)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas à sua volta. É impetuoso quando está no comando. É arrojado, lutador e inteligente.

continua após publicidade .

Alerta

Os librianos ficam até o final da noite de sábado no alerta e os astros aconselham moderação. Evite impor suas vontades as pessoas à sua volta. Não queira resolver os problemas com críticas. Amor com ciúmes.

continua após publicidade .

Áries – O entusiasmo dará novo toque aos seus projetos. Pendências serão resolvidas. Programe o dia ao lado da pessoa amada e família.

Touro – Use a paciência na hora de tratar com os colegas. Administre com sabedoria o andamento dos atuais projetos. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Saúde neutra.

Gêmeos – Conseguirá resultados acima do esperado nos projetos. Favorável acertar parcerias. Tudo azul na vida a dois. Programe para o final de semana fazer uma mudança na decoração de sua casa.

continua após publicidade .

Câncer – Aproveite esta fase para deixar tudo em ordem no seu lar. Dê apoio ás pessoas da família. Necessidade de segurança na vida a dois.

Leão – Fase ideal para acertar contatos. Dê mais atenção às necessidades da pessoa amada. Positivo para mudanças em seu lar. Não deixe de se alimentar direito.

continua após publicidade .

Virgem – Os esforços prometem recompensas. Procure apoio de pessoas interessadas no seu sucesso. Deixe a harmonia falar mais alto na vida a dois.

Libra – Você passa o dia no alerta e deve ficar na rotina. Não se envolva em novas negociações. Controle o humor para não magoar o par afetivo e família. Afaste-se de pessoas negativas.

Escorpião – Aos poucos sua vida começa a entrar nos eixos. Terá que rever algumas atitudes em relação a pessoa amada e família. Tire um tempo para ficar ao lado do seu amor. Saúde com energia.

Sagitário – Você tem um dia favorável. Transformações positivas estão a caminho. Entrada extra de dinheiro deve equilibrar as finanças. Nenhuma barreira com a pessoa amada. Final de semana de alegrias.

Capricórnio – Período para expandir o campo de atuação. Conseguirá expor suas ideias com clareza. Favorável para acertos financeiros. Final de semana para ficar tranquilo. Saúde excelente.

Aquário – Não devem faltar nesta fase oportunidades para expandir suas ideias. Coloque em ordem o setor financeiro. Convivência positiva na vida a dois. Aproveite o momento para ficar em casa.

Peixes – Os astros mandam boas energias para resolver questões pendentes. Favorável para receber dinheiro atrasado. A sintonia com a família e amigos será importante. Boa vitalidade física.