Signos: confira seu horóscopo deste sábado (16)

QUEM NASCEU HOJE

A vida vai apresentar boas oportunidades. Conseguirá passar para as pessoas a sua força interior. Alcançará destaque no mundo profissional. Seu espírito será destemido, não teme enfrentar os problemas de frente. É maleável, carismático e romântico.

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ALERTA DO DIA

Os nativos de Touro passam o dia no alerta e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Paciência, principalmente com seu par afetivo e família. Procure descansar e cuidado com ambientes agitados.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Deixe que seu espírito empreendedor fale mais alto no campo de trabalho. Momentos alegres em contato com a família e amigos. Programe o final de semana ao lado do seu amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você fica até o final da noite no alerta, e o mais indicado é a rotina durante este período no trabalho. Evite gastos que possam comprometer o orçamento. Seja tolerante com a pessoa amada e família.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Evite negociar sem analisar o que está acontecendo no setor de trabalho. Deixe o diálogo tomar conta de sua relação afetiva. Mais uns dias e tudo começa a melhorar. Procure a companhia de pessoas positivas.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Fase positiva para realizar mudanças no trabalho, pode ser algo novo. Conte com a proteção da família. Você está mais motivado. A harmonia deve marcar a vida a dois. Organismo perfeito.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Se puder tire o dia para colocar em ordem o que esta atrasado no seu trabalho. Troca de ideias e carinho devem dar novo rumo a vida afetiva. Você está bem posicionado e conseguirá o equilíbrio.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você esta com caminho aberto no setor profissional. Momento positivo para iniciar uma parceria. O final de semana promete bons momento com seu par afetivo. Pode sair par compras de uso pessoal.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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O caminho para o sucesso no trabalho está aberto, por isso, arregace as mangas e vá ao encontro dos objetivos. Valorize as amizades e a cumplicidade com seu par afetivo. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia em que os pensamentos positivos devem ganhar força. Valorize o apoio que recebe. Favorável para mudanças que vem adiando no setor doméstico. Procure ser mais sensível aos problemas do seu amor.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O sucesso deve acontecer nos seus projetos. Favorável para mudanças domésticas. Você estará mais receptivo a um novo relacionamento. Chances de ganhos em jogos. Saúde ótima.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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A fase indica encontros agradáveis com a família. Evite a rotina com a pessoa amada. As finanças e trabalho estão em ascensão. Procure somente não descuidar da aparência.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

As oportunidades devem bater a sua porta no trabalho. Conte com apoio da pessoa amada e família. Fase de muita energia positiva. Aceite convites para se divertir.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O dia é indicado para realizar mudanças no trabalho. Deixe os pensamentos positivos tomarem conta do seu relacionamento. A família continua sendo importante nesta fase.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.