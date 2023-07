Signos: confira seu horóscopo deste sábado (15)

Os geminianos ficam no alerta até às 14h15

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 14h15, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos no restante do final de semana e nos próximos dois dias e meio.

Áries – Os astros renovam sua vitalidade, e você deve aproveitar para colocar o seus projetos em ordem. Acerte as finanças. No amor, um sorriso e uma palavra de carinho podem fazer maravilhas.

Touro – Fase em que você consegue acertar suas pendências. Finanças em ordem. De mais atenção às necessidades da família. Pode sair para encontro de amigos. No amor, sua sensualidade está a mil.

Gêmeos – Você fica no alerta até o começo da tarde e a rotina deve ser mantida enquanto durar esta fase negativa. Evite entrar em confronto com a família e amigos. À noite tudo já estará bem.

Câncer – Aproveite o período da manhã para colocar em ordem todos os seus negócios mais importantes. A partir das 14h15, você passará a receber a influência do alerta, e a indicação é para rotina.

Leão – Volte suas atenções para assuntos de rotina. Faça um balanço nas finanças. Respeite a individualidade do seu par afetivo. Evite grandes agitações. Não descuide da saúde.

Virgem – Não há do que se queixar, você está bem posicionado e deve aproveitar para alcançar todos os objetivos. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família.

Libra – Positivo para fechar novos acordos. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos. A fase reserva momentos de paixão com seu amor.

Escorpião – Coloque em ordem os negócios mais importantes para que nada saia do planejado. Aproveite o bom momento para ficar ao lado da família e amigos. Amor com declaração.

Sagitário – Os astros acenam com boas perspectivas. Favorável para compras de uso pessoal. A intimidade com seu par afetivo vai esquentar. Chances em jogos.

Capricórnio – A fase é favorável para incrementar os negócios. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. O momento promete ser especial com seu par afetivo. Pode sair para se divertir.

Aquário – Estão abertas as portas para o sucesso. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos pessoais. Expresse o que sente ao seu par afetivo.

Peixes – Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Favorável para acertos financeiros. No amor seus desejos estão em evidência mexendo com a cabeça da pessoa amada.

