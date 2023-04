Signos: confira seu horóscopo deste sábado (15)

Da Redação

Os aquarianos ficam no alerta

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 19h58. Adie negociações para o começo da próxima semana. Procure ter mais paciência com sua família. Após esse horário e no restante do final de semana os cuidados serão dos nativos de Peixes.

Áries – A fase do aniversário é positiva para incrementar seus projetos. Viagens e contatos ganham novo impulso. Curta família neste dia. Aposte no diálogo para manter a harmonia com seu amor.

Touro – Os astros ainda dificultam o andamento do trabalho. As finanças pedem controle. Procure ter jogo de cintura com a pessoa amada. Viagens neutras.

Gêmeos – Negócios em equipe devem ter retorno acima do esperado. Positivo para acertos financeiros. Não deve faltar novidades na vida a dois durante o final de semana.

Câncer – Leve adiante os projetos que estão engatilhados no setor profissional. Procure curtir a família e amigos neste final de semana. Não descuide da saúde.

Leão – Você começa o dia a todo vapor. Aproveite a maré favorável para promover mudanças em seu lar. Demonstre carinho e compreensão ao par afetivo. Final de semana para se divertir, aproveite.

Virgem – Fase em que terá apoio para tentar novos empreendimentos. Pode levar adiante projeto para ganhar dinheiro extra. Positivo para mudanças em seu lar. No amor, não se acomode, saia para se divertir.

Libra – Você está com tudo para alcançar os objetivos. Mostre o que sabe e nada será capaz atrapalhar seu avanço financeiro. Assuntos familiares estão protegidos. Pode sair para reuniões de amigos.

Escorpião – Leve adiante novo projeto profissional. Analise parceria ou associação com alguém de sua confiança. Conseguirá vitória em assunto financeiro. Pode sair para passeios e viagens com seu par afetivo.

Sagitário – As influências são ótimas. Perspectivas de crescimento financeiro. É tempo de unir forças e incrementar os contatos. Boa convivência com a pessoa amada e família. Vida social agitada.

Capricórnio – Utilize seu senso prático e tire proveito dos projetos em andamento. Procure agir com mais ousadia no trabalho. Positivo para compras de uso pessoal. Evite a rotina com a pessoa amada. Saúde ótima.

Aquário – Você fica até às 19h58, no alerta, e a rotina e paciência são indicadas enquanto durar este período negativo. Seja realista com as finanças. Não force uma situação desagradável com seu par afetivo.

Peixes– Aproveite o período da manhã e boa parte da tarde para colocar em ordem todos os seus projetos mais importantes. Você começa a receber a influência negativa do alerta às 19h58, é o seu alerta.

