Signos: confira seu horóscopo deste sábado (15)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os geminianos ficam no alerta até às 13h12, e a indicação é para manter a rotina nos seus afazeres

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa muito batalhadora. Busca sempre coisas novas, seja na vida pessoal ou profissional. As viagens exercem grande fascínio neste nativo. Tem uma grande energia, por isso está sempre se aventurando. É ousado, criativo e inteligente.

continua após publicidade .

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 13h12, e a indicação é para manter a rotina nos seus afazeres. Não entre em discussões ou disputas com seu afetivo e família. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos nos próximos dois dias e meio.

continua após publicidade .

Áries – Com otimismo fará o trabalho render o dobro. Chances de ganhar dinheiro e melhorar a situação econômica. Momento para compartilhar o que sente com a pessoa amada no final de semana.

Touro – O dia será positivo nos contatos com amigos e sócios. Use tudo o que sabe para melhorar as finanças. Motivação na vida a dois, saia para se divertir com seu par afetivo.

Gêmeos – Manhã de alerta, você fica neste período negativo até às 13h12. A rotina deve ser sua aliada nesta fase desfavorável. Não deixe a irritação trazer problemas com as pessoas à sua volta. A tarde tudo voltará ao normal.

continua após publicidade .

Câncer – Coloque em ordem seus negócios mais importantes no começo da manhã, a partir das 13h12, você entrará no alerta. Final de semana neutro para realizar mudanças no seu lar. Controle seu humor.

Leão – Use abuse do seu talento e atraia aquilo que deseja para o setor profissional. Dia certo para se unir á pessoas que tenham os mesmos objetivos. Final de semana de muito romantismo.

continua após publicidade .

Virgem – Momento oportuno para realizar os objetivos relativos ao trabalho e vida pessoal. Pode aceitar convites para reuniões de família. Não deixe nada atrapalhar a vida a dois. Chances de ganhos em jogos.

Libra – Desempenhe com vontade o trabalho, e nada será capaz de se opor ao seu sucesso. Para os que estão sozinhos uma nova paixão pode acontecer. Final de semana tranquilo.

Escorpião – Período em que os astros pedem cautela no trabalho. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Demonstre o que sente ao par afetivo. Saúde neutra.

Sagitário – Valorize as conquistas profissionais. Terá condições de vencer em sua profissão. O apoio de amizades e da família serão importantes nesta fase. Procure fazer um programa com seu par afetivo.

Capricórnio – A fase continua positiva para solucionar problemas no trabalho. Seu poder de percepção ajudará conquistar seus objetivos. Vida a dois com carinhos. Amplie o círculo de amizades.

Aquário – Mostre competência e criatividade no trabalho. Equilibre as contas. Muita movimentação social, os amigos estarão ao seu lado. Quebre a rotina no amor. Organismo perfeito. Chances de ganhos em jogos.

Peixes - Há sinas de mudanças positivas no trabalho. Os astros protegem as investidas, principalmente no setor financeiro. Favorável para viagens a passeio. Expresse o que sente no amor.

Siga o TNOnline no Google News