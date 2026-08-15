Signos: confira seu horóscopo deste sábado (15)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Tem tendências para trabalhos comunitários. Animado, competente e fiel.

ALERTA DO DIA

Os librianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham rotina durante o final de semana. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

As oportunidades profissionais batem à sua porta, portanto, não deixe nada passar em branco. As finanças prometem se equilibrar. Dedique mais tempo à pessoa amada e família durante o final de semana.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O período é favorável para mudanças no trabalho. Pode contar com apoio da família e amigos. Astral envolvente com a pessoa amada. Realce seu charme, cuide de sua aparência. Final de semana positivo. Saúde excelente.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Coloque em ordem o setor profissional e pessoal. Procure estar com as contas em dia. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família. Não descuide da alimentação.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A sua persistência no trabalho será recompensada. Positivo para associações ou parcerias. Favorável para acertos financeiros. Conte com a proteção da pessoa amada e família. Final de semana tranquilo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Sua vida recebe boas vibrações do Sol, o que deve abrir caminhos para o sucesso no trabalho. Use e abuse da sua garra. No amor, sua estrela vai brilhar intensamente. Chances de ganhos em jogos e sorteios.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O caminho para o equilíbrio no trabalho depende somente de você. Não deixe que nada interfira no seu relacionamento afetivo. Paciência será o melhor caminho com a família.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você passa o dia no alerta e não deve assumir compromissos durante este período negativo. Não crie um clima de competição com as pessoas à sua volta. Evite gastos fora do orçamento. Amor com ciúme.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A fase é positiva para dar novo rumo ao trabalho. Negócios ligados à família estão favorecidos. O convívio com a pessoa amada promete ser estimulante. Organismo excelente.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Bem posicionado você poderá acertar negócios por conta própria. Positivo para equilibrar o setor financeiro. Excelente astral para ficar ao lado da pessoa amada. Cuide melhor da aparência.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O sucesso está próximo. Novas oportunidades devem render o que espera. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Aproveite o momento para descansar da semana. Amor com carinhos.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase em que você conseguirá a solução das pendências profissionais e financeiras. Fique atento para uma nova oportunidade. Canalize energias para a vida familiar. Tudo certo no amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você tem um dia positivo no setor profissional e pessoal. Procure resolver os problemas com calma. Passe o final de semana de bem com a família e com seu par afetivo. Saúde em alta.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.