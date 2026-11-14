Signos: confira seu horóscopo deste sábado (14)

Confira o que os astros reservam para cada signo neste sábado, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

ALERTA DO DIA

Os capricornianos passam o sábado no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Procure ser prático no trabalho e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Cuidados com gastos fora do orçamento.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Use sua energia para acertar o andamento do trabalho. A fase é indicada para levar adiante mudanças na decoração de sua casa. No amor, aproveite para declarar o que sente ao seu par afetivo.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os astros incentivam seus negócios. Aumento das finanças. No amor, coloque um pouco mais de carinho na sua relação. Evite a rotina, saia para se divertir.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Pode esperar condições positivas para desenvolver seu trabalho. A companhia da família e amigos serão importante no final de semana. Sua estrela promete brilhar no amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Fase em que alcançará seus objetivos no trabalho. Aproveite o momento positivo para conquistar de uma vez a pessoa amada. Pode sair para se divertir, viajar ou fazer compras de uso pessoal.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase de equilíbrio na vida profissional. Procure a companhia da família no final de semana. Seu charme está irresistível, atraindo à atenção do seu amor. Pode sair para compras.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A fase traz resultados positivo no trabalho. Conseguirá realizar bons negócios com excelentes retornos financeiros. Você tem motivos de sobre para ficar bem com seu par afetivo. Pode sair para se divertir.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Vá atrás do que interessa ao trabalho. Acertos para questões financeiras. Pode fazer as mudanças que vem adiando em seu lar. Dê asas a sua imaginação quando estiver com seu par afetivo.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O Sol no seu signo traz uma fase produtiva no trabalho. Aproveite o apoio que recebe e não deixe nada pendente. Quebre a distância entre você e seu amor. Aceite convites para ficar ao lado da família.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os planos profissionais pedem uma maior analise, e a rotina deve ser sua companheira nesta fase. O Sol ainda o desfavorece. Cuide com gastos fora do orçamento. No amor, dê espaço para seu par afetivo.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você passa o sábado no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo no trabalho. Não se irrite com a família. No amor, controle sua inconstância.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você esta bem e deve aproveitar para acertar as pendências no trabalho. Proteção da família e amigos. Chances de ganhos em jogos. A paixão vai dominar sua vida a dois no final de semana.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Não faltará energia e oportunidades para fazer o que gosta, principalmente no trabalho. Finanças equilibradas. Tome a iniciativa com seu par afetivo. Final de semana tranquilo.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.