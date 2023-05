Signos: confira seu horóscopo deste sábado (13)

Da Redação

Os nativos de Peixes acordam no alerta e os astros aconselham rotina

Quem nasceu hoje

Conseguirá demonstrar suas ideias com extrema facilidade, pois tem o do da palavra. Será muito profissional, e atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os nativos de Peixes acordam no alerta e os astros aconselham rotina. Adie toda e qualquer mudança no trabalho e vida pessoal. No amor, procure ser menos possessivo, dê espaço para seu par afetivo. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – Com disciplina conseguirá acertar os projetos em andamento. Notícia sobre pessoas da família. Cooperação dos amigos. Pode ir em frente com mudanças no seu lar. Mantenha o carinho no amor.

Touro – Esta é uma fase positiva para concretizar os objetivos. Pode promover mudanças no setor doméstico. Programe um passeio com a pessoa amada no final de semana.

Gêmeos – Esta fase pede cuidados com mudanças no trabalho. Analise tudo o que for fazer e não entre no vermelho com gastos em supérfluos. Evite ser exigente com a pessoa amada e família.

Câncer – O sucesso depende de esforços, por isso arregace as mangas e vá atrás dos objetivos. Apoio e carinho das pessoas à sua volta. Saia para se divertir com seu par afetivo.

Leão – O momento é oportuno para alterações que pretende fazer na sua vida. Acertos financeiros. Harmonia com a pessoa amada e família no final de semana. Chances em jogos.

Virgem – Fase em que terá condições de estabilizar seus projetos em andamento. Convide a família e amigos para estarem ao seu lado. Amor aconchegante no final de semana.

Libra – A sua vontade de vencer está acentuada, trazendo com isto apoio de diversas pessoas. Muita energia positiva em família. Conquiste de uma vez seu amor. Favorável para tentar em jogos.

Escorpião – Pode sair para negociar, acertar viagens e parcerias. Daqui a uns dias você conquistará seu lugar ao Sol. Deixe o carinho falar mais alto na vida a dois durante o final de semana.

Sagitário – Conclua os projetos que estão em fase adiantada. Com garra e pensamento positivos alcançará seus objetivos. Pode aceitar convites para festas e encontros de amigos. Amor com carinhos.

Capricórnio – Continue investindo forte nos seus sonhos. Favorável para negociar com imóveis. Muito diálogo e paz em casa. Fortaleça a vida afetiva com carinho. Final de semana tranquilo.

Aquário – Aproveite sua seriedade no trabalho e feche novas parcerias. Pode receber dinheiro atrasado. Favorável para compras de uso pessoal. Aproveite o final de semana para sair com seu par afetivo.

Peixes – Você passa o sábado no alerta e deve ter cuidados extras. Evite gastos fora do orçamento. Não deixe problemas profissionais interferirem na vida a dois. A saúde pede cuidados especiais.

