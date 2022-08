Signos: confira seu horóscopo deste sábado (13)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É sociável e amável com as pessoas que o cercam. Demonstra muita confiança na sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. A família é o seu porto seguro. Extrovertido, dinâmico e sincero.

Os piscianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham adiar todo tipo de negociação, acertos de viagens e mudanças domésticas. Evite discussões com a família e amigos íntimos. Não seja intransigente com a pessoa amada.

Áries – Demonstre sua competência e nada será capaz de atrapalhar seus planos. Problema financeiro deve ser resolvido. Termine a semana colocando em ordem o setor doméstico. Tudo azul no amor.

Touro – A rotina pode ser mudada para melhorar na vida profissional e pessoal. Negócios, viagens e parceiras estão favorecidos. O final de semana promete surpresas com a família. Passeie com a pessoa amada.

Gêmeos – Acelere o ritmo no trabalho neste período favorável. Lembre-se, o sucesso depende de você. Visite os amigos ou faça um passeio agradável. Tudo azul no amor.

Câncer – Use sua energia e capacidade para alcançar os objetivos. Favorável para contatos e viagens. Aproveite o final de semana para fazer o que gosta ao lado do seu amor.

Leão – O dia começa animado e você deve aproveitar para acertar seus negócios. Dê atenção aos detalhes. Positivo para compras de uso pessoal ou doméstico. Faça planos com a pessoa amada.

Virgem – Os astros aconselham cautela no trabalho e vida pessoal. Coloque os gastos na ponta do lápis. Procure ser compreensivo com a pessoa amada e família. Saúde neutra. Viagens desfavorecidas.

Libra – Aproveite a fase favorável para colocar em ordem os negócios mais importantes. Positivo para receber dinheiro atrasado ou pagar dívidas. O fim de semana promete ser animado com a pessoa amada.

Escorpião – O dinheiro deve começar a entrar com mais facilidade. Bons negócios devem aparecer, não perca as oportunidades. Saldo positivo no amor. Saúde ótima. Pode aceitar convites para reuniões de amigos.

Sagitário – Faça o que puder para dar novos rumos aos projetos de trabalho. Procure a companhia de pessoas que tenham os mesmos objetivos. Amor com carinhos. Pode sair para encontros de família.

Capricórnio – O momento é para agir, e não deixar nada pendente no trabalho. Entrada extra de dinheiro deve equilibrar as finanças. A sintonia e o diálogo serão importantes. Evite a rotina com a pessoa amada.

Aquário – O astral está ótimo para estudar, trabalhar e resolver pequenas pendências financeiras. Não faltará habilidade para conseguir apoio de pessoas influentes. Pode sair com seu amor à noite.

Peixes – Você passa o dia no alerta e o mais indicado será manter tudo dentro do planejado. Não deixe faltar diálogo e companheirismo no setor profissional. Não force a barra com a pessoa amada. Saúde em leve baixa.

